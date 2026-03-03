El Ayuntamiento de Los Barrios cifra en 1,7 millones de euros los daños por las borrascas, la mayoría en Palmones

El río Palmones se desborda y obliga a cortar la carretera entre Algeciras y Los Barrios.

El Ayuntamiento de Los Barrios ha cifrado en alrededor de 1,7 millones de euros los daños ocasionados por el episodio de lluvias y fuertes vientos registrado entre el 29 de enero y el 7 de febrero de 2026 en el municipio.

El alcalde, Miguel Alconchel, ha comparecido para detallar el balance económico, acompañado por el delegado de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila; la delegada de Urbanismo, Sara Lobato; y el subinspector jefe de la Policía Local, José Antonio Sánchez García, junto a otros miembros del gobierno.

Durante su intervención, el regidor realizó un repaso pormenorizado de las infraestructuras municipales afectadas y del coste estimado de las obras de reparación o restitución directamente relacionadas con el temporal.

Uno de los puntos más críticos se localiza en el parque empresarial de Palmones, donde se han contabilizado hasta 57 incidencias registradas, según el informe de la Policía Local, con picos de hasta 710 camiones acumulados en el polígono tras el cierre del Puerto de Algeciras durante los temporales.

“Ha sido una barbaridad los camiones que hemos tenido que asumir”, señaló el alcalde, quien detalló graves deterioros como elementos urbanos destrozados, hundimientos en la calzada y señales derribadas, con un impacto directo en el mobiliario urbano.

A falta del informe definitivo de limpieza, estos desperfectos podrían alcanzar los 100.000 euros, lo que supondrá un nuevo esfuerzo municipal.

La Policía Local mantiene una presencia preventiva en la zona para garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en un área comercial y de ocio con elevada afluencia.

En el ámbito educativo, los daños han sido especialmente significativos, afectando a varios centros escolares del municipio.

Destaca la reparación del muro del CEIP Luis Lamadrid, presupuestada en 429.842,34 euros, así como actuaciones de urgente intervención para garantizar la seguridad.

También se actuará en el CEIP San Isidro, cuyo muro presenta daños valorados en 77.566,47 euros, y en el CEIP Los Cortijillos, con reparaciones estimadas en 14.459,50 euros.

Las infraestructuras viarias también han sufrido importantes desperfectos, siendo la reposición del firme asfáltico la partida más elevada, con 553.439,13 euros.

A ello se suman intervenciones en viales y acerados del polígono industrial, carriles de los montes y el talud de la carretera de acceso, configurando un amplio plan de actuación en la red viaria municipal.

El temporal causó además daños en el alumbrado público, torres de iluminación, señalización vertical y cubiertas de edificios municipales, así como actuaciones urgentes para la retirada de residuos.

En materia de jardinería, más de 70 árboles han caído en distintos puntos del municipio, provocando el deterioro de alcorques y la necesidad de nuevas plantaciones y trabajos de renovación urbana.

El alcalde subrayó que el Ayuntamiento ya ha comenzado a afrontar algunas de estas actuaciones con recursos propios, y aseguró que el Consistorio peleará por obtener el máximo de ayudas disponibles.

Desde el equipo de gobierno se destaca que esta valoración permitirá continuar con la tramitación administrativa para optar a las ayudas previstas por el Gobierno de España para paliar los efectos de fenómenos meteorológicos adversos.

Finalmente, el alcalde puso en valor la coordinación institucional mantenida con la Junta de Andalucía, el servicio 112 y la Unidad Militar de Emergencias, destacando la respuesta eficaz ante la adversidad.