Qué hacer este fin de semana en el Campo de Gibraltar: la guía definitiva con todos los planes del 13, 14 y 15 de febrero

Si estás buscando qué hacer en el Campo de Gibraltar este fin de semana, aquí tienes la guía cultural más completa con todos los planes organizados. Gastronomía popular, flamenco, musicales, carnaval, mercados alternativos y ciencia para toda la familia llenan la agenda del 13, 14 y 15 de febrero.

Algeciras con flamenco, paella y solidaridad

El fin de semana arranca fuerte en Algeciras el viernes 13 de febrero a las 19:00 horas en el Centro de Interpretación Paco de Lucía con el espectáculo “Para ti, Paco” de la bailaora algecireña Noelia Sabarea. Una cita imprescindible para los amantes del flamenco y un homenaje cargado de emoción al maestro Paco de Lucía.

El sábado 14 de febrero la actividad se multiplica en toda la comarca. En Algeciras, a las 12:30 horas, el Parque María Cristina acoge el VII Certamen de Arroces, Paellas y Migas organizado por la Hermandad de la Sagrada Mortaja.

El domigno 15 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Mercado Efímero Alcultura en la Dársena del Saladillo. Contará con ropa y artesanía, arte local, comida y bebida, música en directo y un ambiente alternativo para disfrutar junto al mar de 11:00 a 18:00 h.

Fiesta, espectáculo musical y carnaval en San Roque

En San Roque, la barriada de La Torrecilla celebra el sábado 14 la I Convivencia Vecinal con una programación que comienza a las 12:00 horas con el Coro Rociero Ciudad de San Roque, continúa a las 13:30 con el romancero “María Sin Más”, sigue a las 14:00 con la Chirigota San Roque y culmina a las 15:00 con la actuación de Radio Petrarca.

Además, por la noche, a las 20:00 horas, el Teatro Juan Luis Galiardo acoge el musical “Grease” de la Escuela de Artes Escénicas, una oportunidad perfecta para disfrutar en familia o en pareja de las míticas canciones del clásico.

El domingo 15 se celebrará en la Plaza de las Flores de Taraguilla el carnaval junto con otras actividades. Desde las 11:30 h arrancan los concursos infantiles de disfraces y actividades organizadas por la A.A.V.V. y la Comisión de Fiestas. A las 16:00 h se llevará a cabo el concurso de disfraces de adultos. Desde las 14:00 a 20:00 h habrá atracciones gratuitas para niños.

Tarifa celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

También el sábado 14, en Tarifa, el Observatorio de Cazalla celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una jornada que incluye un taller infantil práctico sobre huellas de dinosaurios donde se enseñará a buscar fósiles y reproducir sus formas en arcilla.

Además, habrá una charla de Esther Díaz Leal sobre su trayectoria en la gestión de espacios naturales protegidos. La jornada finalizará con un encuentro de mujeres pajareras tras una pausa para café y aperitivo. La inscripción es obligatoria a través del correo observatoriocazalla@aytotarifa.com.

Castellar celebra el Día de la Boyal

En Castellar de la Frontera, el domingo 15 se celebra el tradicional Día de la Boyal con animaciones infantiles, la presentación oficial de la Corte de Honor y una paella popular a las 14:00 horas, consolidándose como una de las fiestas más esperadas del municipio.