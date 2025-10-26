Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 27 de octubre al 2 de noviembre

El Campo de Gibraltar se prepara para una semana, del 27 de octubre al 2 de noviembre, llena de actividades culturales, lecturas dramatizadas, teatro, cine, música, mercados y, por supuesto, numerosas celebraciones de Halloween y Tosantos que llenarán de ambiente las calles de la comarca. Recuerda, la agenda se mantiene en continua actualización.

Lunes 27 de octubre

11:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea: Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”.

Martes 28 de octubre

09:00 | Albergue Inturjoven Algeciras-Tarifa : IV Jornada “Productos y productores del Parque Natural del Estrecho”, hasta las 14:30.

: IV Jornada “Productos y productores del Parque Natural del Estrecho”, hasta las 14:30. 11:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea : Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”.

: Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”. 18:00 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea : Lecturas en Penumbra, lectura compartida de textos de terror a cargo de autores locales.

: Lecturas en Penumbra, lectura compartida de textos de terror a cargo de autores locales. 18:00 | Centro de Salud de Tarifa: Formación a familiares y personas cuidadoras, dentro de las jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.

Tarifa: Formación a familiares y personas cuidadoras, dentro de las jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer. 20:00 | Sala Quimera, Palacio de los Gobernadores, San Roque: Ciclo de cine clásico con la proyección de “Encadenados”, de Alfred Hitchcock.

Miércoles 29 de octubre

11:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea : Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”.

: Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”. 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque : Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.

: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros. 17:00 | Boxes de Alcultura, Algeciras: Presentación “Opus Nigrum”, dentro del SUR-Festival de escénicas del Estrecho. Con entrada.

Algeciras: Presentación “Opus Nigrum”, dentro del SUR-Festival de escénicas del Estrecho. Con entrada. 18:30 | Ludoteca Municipal, Jimena: Talleres pintacaras de Halloween, hasta las 20:30. También en San Pablo de Buceite .

Talleres pintacaras de Halloween, hasta las 20:30. También en . Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea: Lectura dramatizada de fragmentos de la obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson.

Jueves 30 de octubre

11:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea : Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”.

: Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”. 13:00 | Cementerio San Miguel, San Roque : Ofrenda floral por el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

: Ofrenda floral por el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista. 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque : Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.

: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros. 17:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea : Cuentacuentos infantil de Halloween “¡A todos los monstruos les da miedo la oscuridad!”.

: Cuentacuentos infantil de Halloween “¡A todos los monstruos les da miedo la oscuridad!”. 18:30 | Ludoteca Municipal, Jimena: Talleres pintacaras de Halloween, hasta las 20:30. También en la Estación .

Talleres pintacaras de Halloween, hasta las 20:30. También en la . 18:30 | Pabellón Municipal de San Pablo de Buceite, Jimena : Gymkana de Halloween.

Jimena Gymkana de Halloween. 19:00 | Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Algeciras : Alcultura Cinema con la película “Anora”.

: Alcultura Cinema con la película “Anora”. 20:00 | Teatro de La Velada, La Línea : V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román” con Carles Marín.

: V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román” con Carles Marín. 20:00 | Boxes de Alcultura, Algeciras: “Opus Cero”, dentro del SUR-Festival de escénicas del Estrecho. Con entrada.

Viernes 31 de octubre

11:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea : Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”.

: Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”. 12:00 | Plaza Fariñas, La Línea : Market Halloween, hasta las 00:00.

: Market Halloween, hasta las 00:00. 17:00 | Plaza Picasso, Algeciras: Fiesta familiar de Halloween.

Fiesta familiar de Halloween. 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.

Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros. 17:00 | Casa de la Juventud, La Línea : V Horror Freak con pasaje del terror hasta las 23:00. Concurso de disfraces infantil (18:00) y adulto (21:00). A las 19:30, “Subasta de objetos malditos”.

: V Horror Freak con pasaje del terror hasta las 23:00. Concurso de disfraces infantil (18:00) y adulto (21:00). A las 19:30, “Subasta de objetos malditos”. 17:00 | Edificio de la calle Fábrica, Tesorillo : Casa del Terror: hasta las 19:00, experiencia adaptada a pequeños y alumnos de centros de idiomas. A partir de las 21:00, abierto a todo el público. En paralelo, los jóvenes de 10 a 16 años podrán disfrutar de un taller de pintacaras de Halloween en el mismo lugar, de 17:00 a 19:00.

Tesorillo Casa del Terror: hasta las 19:00, experiencia adaptada a pequeños y alumnos de centros de idiomas. A partir de las 21:00, abierto a todo el público. En paralelo, los jóvenes de 10 a 16 años podrán disfrutar de un taller de pintacaras de Halloween en el mismo lugar, de 17:00 a 19:00. 17:30 | Plaza Andalucía, Castellar: Concurso de disfraces de Halloween.

Concurso de disfraces de Halloween. 18:00 | Patio Andaluz, Castellar: Laberinto del Terror: de 18:00 a 20:00 pases sin sustos y de 20:30 a 01:00 pases con sustos. Entrada gratuita.

Laberinto del Terror: de 18:00 a 20:00 pases sin sustos y de 20:30 a 01:00 pases con sustos. Entrada gratuita. 18:00 | Puente Mayorga, Campamento, Taraguilla, La Estación y San Enrique, San Roque: Gran Fiesta Infantil de Halloween.

Gran Fiesta Infantil de Halloween. 18:00 | Plaza de San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): Pasaje del Terror: "Hotel del Terror".

Pasaje del Terror: "Hotel del Terror". 18:00 | Palmones (Los Barrios): Cuentos y Pasacalle del Terror a las 18:30.

Cuentos y Pasacalle del Terror a las 18:30. 18:00 | Club Villaverde, Guadacorte (Los Barrios): Pasillo del Terror.

Pasillo del Terror. 18:30 | Parque Práxedes Gómez, Estación de Jimena: Gymkana de Halloween.

Gymkana de Halloween. 18:30 | Alameda de San Roque : Inauguración del mercadillo típico de Tosantos.

: Inauguración del mercadillo típico de Tosantos. 19:00 | Estación de Jimena : Gymkana tematizada de Halloween.

: Gymkana tematizada de Halloween. Recinto Ferial, Algeciras: Circo Berlín.

Sábado 1 de noviembre

00:00 | Salón El Gato, Jimena: Gran Fiesta de Disfraces. Entrada 3 euros.

Gran Fiesta de Disfraces. Entrada 3 euros. 10:00 | Alameda de San Roque : Mercadillo típico de Tosantos, hasta las 23:45. A las 17:00, animación y juegos tradicionales.

: Mercadillo típico de Tosantos, hasta las 23:45. A las 17:00, animación y juegos tradicionales. 11:00 | Mercado Diego Ponce, San Roque : Talleres infantiles, actuación del grupo de Sara Rojas, degustación de productos típicos y música hasta las 14:00.

: Talleres infantiles, actuación del grupo de Sara Rojas, degustación de productos típicos y música hasta las 14:00. 12:00 Plaza Fariñas, La Línea : Market Halloween, hasta las 00:00.

: Market Halloween, hasta las 00:00. 12:30 | Carretera de acceso al Castillo de Castellar (CA-9201) : II Cronometrada Castellar de la Frontera, hasta las 18:30.

Castellar : II Cronometrada Castellar de la Frontera, hasta las 18:30. 13:30 | O’Reilly’s Marina Bar, Gibraltar : Children’s Spooky Halloween Disco.

: Children’s Spooky Halloween Disco. 14:30 | Casa de la Juventud, La Línea : V Horror Freak con juego de rol en vivo. A las 17:30, yincana y a las 19:00, concurso de gritos. Durante todo el día se proyectarán cortos de terror.

: V Horror Freak con juego de rol en vivo. A las 17:30, yincana y a las 19:00, concurso de gritos. Durante todo el día se proyectarán cortos de terror. 18:00 | Sala Pósito, Los Barrios: Hasta las 23:00, escape room "La Ouija".

Hasta las 23:00, escape room "La Ouija". 18:00 | Guadiaro, Torreguadiaro, Guadarranque y Miraflores, San Roque: Gran Fiesta Infantil de Halloween.

Gran Fiesta Infantil de Halloween. 20:30 | Teatro Florida, Algeciras : Ópera “Nabucco”, interpretada por el Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia.

: Ópera “Nabucco”, interpretada por el Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia. 22:00 | Sala Zero, Algeciras: Concierto del grupo Sprgrs. Entradas a 15 euros en taquilla.

Concierto del grupo Sprgrs. Entradas a 15 euros en taquilla. Recinto Ferial, Algeciras: Circo Berlín.

Domingo 2 de noviembre