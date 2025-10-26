Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 27 de octubre al 2 de noviembre
La comarca encara el fin de octubre con una agenda cargada de actividades
El Campo de Gibraltar se prepara para una semana, del 27 de octubre al 2 de noviembre, llena de actividades culturales, lecturas dramatizadas, teatro, cine, música, mercados y, por supuesto, numerosas celebraciones de Halloween y Tosantos que llenarán de ambiente las calles de la comarca. Recuerda, la agenda se mantiene en continua actualización.
Lunes 27 de octubre
- 11:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea: Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”.
Martes 28 de octubre
- 09:00 | Albergue Inturjoven Algeciras-Tarifa: IV Jornada “Productos y productores del Parque Natural del Estrecho”, hasta las 14:30.
- 11:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea: Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”.
- 18:00 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea: Lecturas en Penumbra, lectura compartida de textos de terror a cargo de autores locales.
- 18:00 | Centro de Salud de Tarifa: Formación a familiares y personas cuidadoras, dentro de las jornadas de AFA por el Día Mundial del Alzheimer.
- 20:00 | Sala Quimera, Palacio de los Gobernadores, San Roque: Ciclo de cine clásico con la proyección de “Encadenados”, de Alfred Hitchcock.
Miércoles 29 de octubre
- 11:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea: Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”.
- 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.
- 17:00 | Boxes de Alcultura, Algeciras: Presentación “Opus Nigrum”, dentro del SUR-Festival de escénicas del Estrecho. Con entrada.
- 18:30 | Ludoteca Municipal, Jimena: Talleres pintacaras de Halloween, hasta las 20:30. También en San Pablo de Buceite.
- Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea: Lectura dramatizada de fragmentos de la obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson.
Jueves 30 de octubre
- 11:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea: Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”.
- 13:00 | Cementerio San Miguel, San Roque: Ofrenda floral por el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
- 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.
- 17:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea: Cuentacuentos infantil de Halloween “¡A todos los monstruos les da miedo la oscuridad!”.
- 18:30 | Ludoteca Municipal, Jimena: Talleres pintacaras de Halloween, hasta las 20:30. También en la Estación.
- 18:30 | Pabellón Municipal de San Pablo de Buceite, Jimena: Gymkana de Halloween.
- 19:00 | Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Algeciras: Alcultura Cinema con la película “Anora”.
- 20:00 | Teatro de La Velada, La Línea: V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román” con Carles Marín.
- 20:00 | Boxes de Alcultura, Algeciras: “Opus Cero”, dentro del SUR-Festival de escénicas del Estrecho. Con entrada.
Viernes 31 de octubre
- 11:30 | Biblioteca Municipal José Riquelme, La Línea: Lectura dramatizada “Convención de Monstruos”.
- 12:00 | Plaza Fariñas, La Línea: Market Halloween, hasta las 00:00.
- 17:00 | Plaza Picasso, Algeciras: Fiesta familiar de Halloween.
- 17:00 | Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo, San Roque: Pasaje del terror “La Casa Maldita”. Entrada 5 euros.
- 17:00 | Casa de la Juventud, La Línea: V Horror Freak con pasaje del terror hasta las 23:00. Concurso de disfraces infantil (18:00) y adulto (21:00). A las 19:30, “Subasta de objetos malditos”.
- 17:00 | Edificio de la calle Fábrica, Tesorillo: Casa del Terror: hasta las 19:00, experiencia adaptada a pequeños y alumnos de centros de idiomas. A partir de las 21:00, abierto a todo el público. En paralelo, los jóvenes de 10 a 16 años podrán disfrutar de un taller de pintacaras de Halloween en el mismo lugar, de 17:00 a 19:00.
- 17:30 | Plaza Andalucía, Castellar: Concurso de disfraces de Halloween.
- 18:00 | Patio Andaluz, Castellar: Laberinto del Terror: de 18:00 a 20:00 pases sin sustos y de 20:30 a 01:00 pases con sustos. Entrada gratuita.
- 18:00 | Puente Mayorga, Campamento, Taraguilla, La Estación y San Enrique, San Roque: Gran Fiesta Infantil de Halloween.
- 18:00 | Plaza de San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): Pasaje del Terror: "Hotel del Terror".
- 18:00 | Palmones (Los Barrios): Cuentos y Pasacalle del Terror a las 18:30.
- 18:00 | Club Villaverde, Guadacorte (Los Barrios): Pasillo del Terror.
- 18:30 | Parque Práxedes Gómez, Estación de Jimena: Gymkana de Halloween.
- 18:30 | Alameda de San Roque: Inauguración del mercadillo típico de Tosantos.
- 19:00 | Estación de Jimena: Gymkana tematizada de Halloween.
- Recinto Ferial, Algeciras: Circo Berlín.
Sábado 1 de noviembre
- 00:00 | Salón El Gato, Jimena: Gran Fiesta de Disfraces. Entrada 3 euros.
- 10:00 | Alameda de San Roque: Mercadillo típico de Tosantos, hasta las 23:45. A las 17:00, animación y juegos tradicionales.
- 11:00 | Mercado Diego Ponce, San Roque: Talleres infantiles, actuación del grupo de Sara Rojas, degustación de productos típicos y música hasta las 14:00.
- 12:00 Plaza Fariñas, La Línea: Market Halloween, hasta las 00:00.
- 12:30 | Carretera de acceso al Castillo de Castellar (CA-9201): II Cronometrada Castellar de la Frontera, hasta las 18:30.
- 13:30 | O’Reilly’s Marina Bar, Gibraltar: Children’s Spooky Halloween Disco.
- 14:30 | Casa de la Juventud, La Línea: V Horror Freak con juego de rol en vivo. A las 17:30, yincana y a las 19:00, concurso de gritos. Durante todo el día se proyectarán cortos de terror.
- 18:00 | Sala Pósito, Los Barrios: Hasta las 23:00, escape room "La Ouija".
- 18:00 | Guadiaro, Torreguadiaro, Guadarranque y Miraflores, San Roque: Gran Fiesta Infantil de Halloween.
- 20:30 | Teatro Florida, Algeciras: Ópera “Nabucco”, interpretada por el Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia.
- 22:00 | Sala Zero, Algeciras: Concierto del grupo Sprgrs. Entradas a 15 euros en taquilla.
- Recinto Ferial, Algeciras: Circo Berlín.
Domingo 2 de noviembre
- 09:30 | Campo de Rugby de Guadiaro, San Roque: I Trail Valle del Guadiaro, con un recorrido corto de 13 km y otro largo de 21 km. Inscripciones en Gesconchip.
- 10:00 | Alameda de San Roque: Mercadillo típico de Tosantos, hasta las 23:45. A las 17:00, actuación musical y juegos tradicionales.
- 10:30 | Carretera de acceso al Castillo de Castellar (CA-9201): II Cronometrada Castellar de la Frontera, hasta las 14:00.
- 12:00 | Casa de la Juventud, La Línea: V Horror Freak con ludoteca terrorífica hasta las 19:00 y partidas de rol durante toda la jornada.
- 18:00 | Sala Pósito, Los Barrios: Hasta las 23:00, escape room "La Ouija".
- 19:00 | Teatro Florida, Algeciras: Obra de teatro “Friends, The Musical Parody”, dirigida por José Saiz.
- Recinto Ferial, Algeciras: Circo Berlín.
