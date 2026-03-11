La saeta vuelve a emocionar en Algeciras con la XXIX Exaltación “La Levantá”

La cuenta atrás para la Semana Santa continúa en Algeciras con la celebración de la XXIX Exaltación de la Saeta “La Levantá”, una cita ya consolidada en el calendario cofrade de la ciudad que tendrá lugar el domingo 15 de marzo a las 12:00 horas.

El acto se celebrará en el Museo Municipal de Algeciras, concretamente en su patio central, un espacio que cada año se llena de emoción para rendir homenaje a uno de los cantos más representativos de la tradición andaluza.

Un acto que une palabra, música y tradición

La exaltación correrá a cargo de Jose Manuel Sanchez Bautista, mientras que la presentación del evento estará en manos de Adrian Cortes Villalta.

Durante la jornada también participarán reconocidas voces del mundo de la saeta como Manuel Peralta y Monika Bellido, quienes pondrán voz a este estilo flamenco tan ligado a la devoción popular durante la Semana Santa.

Música en directo para una cita imprescindible del calendario cofrade

El acto contará además con la intervención musical de la Banda Sinfonica Amando Herrero, que acompañará la celebración con distintas interpretaciones musicales.

La Exaltación de la Saeta “La Levantá” se ha convertido con el paso de los años en uno de los encuentros más esperados por los amantes de la tradición cofrade en Algeciras, reuniendo a vecinos y aficionados que buscan vivir un momento único de emoción y cultura.

La entrada será libre hasta completar aforo, por lo que desde la organización se invita a toda la ciudadanía a asistir y disfrutar de una mañana dedicada a la saeta y al espíritu de la Semana Santa.