Con olor a incienso vuelve a Canal San Roque para mostrar la Semana Santa en todas sus facetas

La programación especial dedicada a la Cuaresma y a la Semana Santa volverá a ocupar un lugar destacado en la programación de la televisión municipal de San Roque con el regreso del espacio Con olor a incienso. El programa comenzará sus emisiones el martes 17 a través de Canal San Roque RTVM y podrá seguirse tanto por la TDT como en el canal de la televisión municipal en YouTube.

El formato, conducido por Salva Serrano, se prolongará durante aproximadamente una veintena de entregas que se emitirán de lunes a viernes a las 21:00. Durante estas semanas previas a la Semana Santa, el programa ofrecerá entrevistas, reportajes e imágenes de los distintos actos que se celebran en el municipio durante el tiempo de Cuaresma, así como información detallada sobre la organización de las procesiones y cultos que tendrán lugar en San Roque y sus barriadas.

Con olor a incienso pretende ofrecer una mirada amplia a la Semana Mayor, abordando tanto los cultos internos de las hermandades y sus celebraciones públicas como la organización de los itinerarios procesionales y otros aspectos logísticos.

Mesa redonda durante la ultima edición 2025 del programa.

Además de la información y las imágenes de los actos, el programa incluirá testimonios de personas vinculadas al mundo cofrade que participan activamente en la preparación de la Semana Santa, aportando su visión sobre esta manifestación de religiosidad popular tan importante para el municipio.

El primero de los programas estará dedicado precisamente a la organización de la Semana Santa sanroqueña. Para ello contará con la participación de la teniente de alcalde delegada de Tradiciones, María del Mar Collado; el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Luis Perales; y el párroco de la iglesia de Santa María la Coronada, José Manuel Sánchez Cote.

La iniciativa forma parte de la cobertura especial que cada año realiza la radiotelevisión municipal para acercar la actividad cofrade a la ciudadanía. En este sentido, los consejeros delegados de Multimedia San Roque, Alfonso Valdivia y Fernando Vega, han subrayado el esfuerzo del ente público por difundir entre los vecinos toda la actualidad relacionada con la Semana Santa sanroqueña.

Insistieron también sobre la importancia de que este tipo de contenidos llegue a todos los hogares del municipio, poniendo el foco no sólo en los actos que se desarrollan en el casco histórico de San Roque Ciudad, sino también en los que tienen lugar en las distintas barriadas del término municipal, donde también existe una notable actividad cofrade durante estas fechas.