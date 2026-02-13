Este es el regalo dulce perfecto para sorprender este San Valentín si estás en el Campo de Gibraltar

Este San Valentín, hay regalos como las flores que se marchitan… y otros que se saborean hasta el último bocado. En Tartarachín, en la calle Fray Bartolomé de Algeciras, han preparado una propuesta irresistible para celebrar el amor con una edición especial que promete conquistar corazones (y paladares).

Bajo el lema “San Valentín sabe a Tartarachín”, la marca presenta sus cajitas especiales pensadas para sorprender en pareja, con amigos… o para darse un capricho sin compartir.

Una combinación pensada para enamorar

Cada caja incluye: una tarta Extracremosa especial San Valentín, con delicados toques de fresa y chocolate blanco. Cinco minicheesecakes a elegir al gusto, para personalizar la experiencia según las preferencias de cada pareja.

Todo ello por 20€, en una presentación cuidada al detalle y lista para regalar a esa persona especial.

El detalle que marca la diferencia

Las cajitas estarán disponibles los días 13 y 14 de febrero, y ya se pueden realizar los encargos para asegurar disponibilidad en una de las fechas más dulces del año.