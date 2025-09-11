Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: jueves 11 de septiembre

La jornada del jueves 11 de septiembre combina arte, música y tradición en diferentes rincones del Campo de Gibraltar. Desde la reapertura de una sala expositiva en San Roque hasta el micro abierto de poesía en Algeciras, pasando por festivales multiculturales en La Línea y estrenos musicales en Jimena, la agenda ofrece propuestas para todos los gustos. En Tarifa, la feria centra su atención en los jóvenes con actividades infantiles y atracciones a precios reducidos.

Jimena

A las 19:30, el Convento de la Estación de Jimena será escenario del Ciclo (Re)estrenos de música inédita andaluza, que contará con la interpretación de la Orquesta Andaluza. Una oportunidad para descubrir nuevas creaciones musicales que beben de las raíces culturales de Andalucía.

La Línea

Las calles linenses se convierten en un gran lienzo con Graffítivy, unas jornadas dedicadas al arte urbano contemporáneo que reúnen a creadores como Sam3 y MariaDie, dos nombres destacados de esta disciplina.

Además, a partir de las 19:30 en la Plaza Fariñas, arranca el I Festival Internacional de las Culturas, que ofrecerá una programación musical variada. A las 21:00 actuará Antoñito Reyes, mientras que a las 22:30 será el turno de Son Cubano de Habana Vieja, trayendo el sabor caribeño al corazón de la ciudad.

San Roque

El Palacio de los Gobernadores acoge a las 20:00 la reapertura de la exposición permanente dedicada al artista Luis Ortega Bru, una figura clave en el panorama escultórico y artístico andaluz. La muestra permitirá redescubrir su legado creativo y reforzar el valor cultural de San Roque.

Algeciras

La cita literaria y musical llega a las 20:30 horas en los Boxes de Alcultura, con el micro abierto “Ganas de Ver(s)os”, dirigido por Stewart Mundini. Un espacio que invita a la participación espontánea, donde poesía y música se entrelazan para dar voz tanto a artistas consolidados como a nuevas promesas.

Tarifa

La feria de Tarifa dedica el jueves al público joven con una serie de actividades que combinan solidaridad y diversión.

La jornada comenzará a las 14:00 con los almuerzos solidarios en las casetas “Amigos del Caballo” y “PSOE”, que unirán gastronomía y compromiso social.

A las 18:00, la Playa del Humero volverá a ser escenario de la tradicional carrera de cintas infantiles, una actividad con gran participación familiar. Media hora después, a las 18:30, la Caseta “Amigos del Caballo” acogerá una fiesta infantil con actividades pensadas para los más pequeños.

Como colofón, las atracciones del recinto ferial se ofrecen a 1,5 euros por ser el Día del Joven, permitiendo a familias y grupos de amigos disfrutar de la feria a un precio reducido.