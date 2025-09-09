La Plaza Fariñas se convierte en escaparate del mundo con el I Festival Internacional de las Culturas

La Línea se prepara para vivir cuatro días de intercambio cultural en el corazón de la ciudad. La Plaza Fariñas acogerá, del 11 al 14 de septiembre, la primera edición del Festival Internacional de las Culturas, una cita que reunirá a representantes de nueve países con propuestas que abarcan desde la gastronomía hasta la música en directo, bajo el lema “Cultura sin Fronteras”.

El evento, organizado por la delegación municipal de Mercados y Comercio junto a la Diputación de Cádiz y la empresa Baobab Eventos, contará con un amplio abanico de actividades pensadas para todos los públicos. Cada jornada ofrecerá la posibilidad de recorrer diferentes tradiciones culinarias —con platos típicos y cervezas internacionales— y disfrutar de un escenario que reunirá once actuaciones de estilos tan diversos como el flamenco, el tango, el son cubano, el ballet ucraniano o la cumbia brasileña.

Los horarios estarán adaptados tanto al ocio vespertino como al diurno: el jueves 11 y el viernes 12, las actividades arrancarán a las 19.30, mientras que el sábado 13 y el domingo 14, el festival abrirá a partir de las 13.00. Todas las propuestas tendrán carácter gratuito, convirtiéndose en una alternativa de ocio accesible para vecinos y visitantes.

El programa musical comenzará el jueves con el flamenco de Antoñito Reyes y el Son Cubano de Habana Vieja, seguido el viernes por un espectáculo de tango de Rea Danza y la actuación de Hijos del Sol, de Senegal. El sábado destacará un ballet ucraniano al mediodía y por la noche los conciertos de Juanjo Memphis y Rombo-Kla. La clausura, el domingo, reunirá a la banda escocesa Super Pipes Band, el grupo malagueño Candombo, la cumbia de Dos Lunas y un show brasileño.

Con la presencia de países como Tailandia, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Cuba, Chile y México, el festival promete ser un escaparate de sabores, ritmos y expresiones culturales. Una oportunidad para que La Línea se proyecte como punto de encuentro de tradiciones internacionales, al mismo tiempo que dinamiza su vida social y económica en pleno septiembre.