La Línea se convierte en lienzo urbano: graffitis monumentales, fotografía y pintura en la calle este otoño

La Línea se prepara para unas jornadas cargadas de arte urbano y propuestas culturales que invitan a redescubrir la ciudad desde otra mirada. Entre el 11 y el 14 de septiembre, tendrá lugar Graffitivy, unas jornadas dedicadas al grafiti contemporáneo que reunirán a dos nombres de referencia internacional: Sam3, artista murciano afincado en Atenas, y MariaDie, creadora sevillana con proyección internacional.

Ambos dejarán su huella en la ciudad con la realización de murales en puntos estratégicos, donde el simbolismo poético y la crítica social de Sam3 se combinarán con los retratos combativos y feministas de MariaDie. Además, Graffitivy incluirá una exposición conjunta y una charla pública que permitirá al público acercarse a sus técnicas, influencias y reflexiones sobre el arte urbano como motor de cambio social. El evento está organizado por Reiniciarte, en colaboración con el Ayuntamiento de La Línea y con el patrocinio de la Diputación de Cádiz.

La agenda cultural continuará en octubre con el proyecto “Fotografía y Pintura en la Calle”, impulsado por la Asociación Peña Amigos de la Pilar. Desde el 10 de ese mes, el Paseo de La Velada se transformará en una galería a cielo abierto gracias a la instalación de cajas retroiluminadas que mostrarán las obras de cuatro fotógrafos contemporáneos. Las exposiciones se irán renovando hasta final de año, invitando a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar del arte mientras pasean.

El programa se completa con un Concurso de Pintura Rápida Nocturna, que se celebrará el 8 de noviembre y que propone a los artistas plasmar la esencia de La Línea de noche, con libertad total de estilo y técnica. El certamen repartirá tres premios de 1.500, 1.000 y 500 euros.

Con estas iniciativas, La Línea refuerza su papel como escenario cultural abierto, donde el arte se vive en la calle y se convierte en parte del paisaje urbano. Un plan perfecto para quienes buscan turismo cultural y experiencias diferentes en el Campo de Gibraltar.