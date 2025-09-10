Tres restaurantes para saborear Tarifa más allá de la Feria

La Feria de Tarifa es sinónimo de música, baile y diversión. Sin embargo, no todos los visitantes quieren comer en las casetas del recinto. Para quienes prefieren sentarse en un restaurante, en la calle Mar Adriático —muy próxima a la feria— se encuentran tres propuestas que conquistan tanto a locales como a turistas: Pasta Luego, Gastro Fácil y El Granero.

Pasta Luego

Con 4,8 estrellas, este restaurante italiano se ha convertido en un secreto bien guardado. La decoración acogedora y la pasta fresca artesanal enamoran a los clientes.

“La mejor carbonara que he probado, las chicas son súper amables y muy atentas, se nota que les gusta su trabajo”, comenta una clienta. Otro visitante lo tiene claro: “De la mejor pasta que he tomado en mi vida. Sabor y servicio 10/10”.

El ambiente familiar, la calidad del producto y la simpatía del personal completan la experiencia, que muchos describen como “un auténtico restaurante italiano”.

Gastro Fácil

También con una valoración de 4,8 estrellas, Gastro Fácil apuesta por la cocina tradicional con productos de cercanía. "Comida casera de excelente calidad, con productos de cercanía y cocinados de forma tradicional", destacan sus clientes.

El café es otro de sus puntos fuertes: "Sinceramente, si te gusta degustar un buen café, aquí hacen sin duda el mejor café de Tarifa". Con precios razonables, platos abundantes y un servicio cercano, se ha convertido en un lugar recomendado tanto para locales como para visitantes.

El Granero

Con 4,5 estrellas, El Granero ofrece un ambiente cálido y platos italianos elaborados con mimo. Sus pizzas y pastas conquistan con sabores intensos y productos de calidad.

"Un lugar perfecto para disfrutar de auténtica comida italiana. Ideal tanto para una cena tranquila como para compartir con amigos o en pareja", asegura un comensal. Otro cliente subraya: "Nos encantó. Hemos vuelto por segundo día consecutivo; se nota que el producto es de muy buena calidad".

Tres opciones que demuestran que cerca de la feria también se puede comer de lujo. Ya sea para reponer fuerzas antes de la fiesta o para cerrar la jornada con una buena cena, la calle Mar Adriático se consolida como un punto gastronómico imprescindible en Tarifa.