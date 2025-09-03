Programa completo de la Feria de Tarifa 2025

Tarifa cuenta las horas para el inicio de las fiestas del municipio. Las celebraciones coinciden con el final de la temporada de verano. No puede haber mejor forma de celebrar el fin de las vacaciones que con esta Feria, que rinde homenaje a la patrona de Tarifa, la Virgen de la Luz Coronada. Este es el programa completo:

Sabado 6 de septiembre

20:00 - Escenario del Paseo de la Alameda. Coronación de la Reina Juvenil e Infantil y pregón a cargo del padre Juan Pedro Varo Salguero, párroco de Tarifa. La gala quedará cerrada con la actuación musical del grupo "Ay que gustito".

Domingo 7 de septiembre

16:30 - Salida desde el Santuario de la Tradicional Cabalgata Agrícola (declarada de interés turístico de Andalucía), escoltando a la Stma. Virgen de la Luz Coronada y a San Isidro Labrador.

Lunes 8 de septiembre

12:00 - Misa concelebrada y presidida por Rafael Zornoza, Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, con la asistencia del Ayuntamiento bajo mazas, que realizará durante la ceremonia la renovación del voto.

14:00 - Paseo a Caballo organizado por la Asociación “Amigos del Caballo”. Itinerario: General Copons, Sancho IV el Bravo hasta las 17:00. Recinto ferial, Avda Pintor Guillermo Pérez Villalta, San Sebastián, San Isidro, Avda. Constitución y Sancho IV el Bravo, Avda. Constitución, Avda. Andalucía, San Sebastián, Avda. Pintor Guillermo Pérez Villalta y recinto ferial.

Martes 9 de septiembre

Día del Niño - Todas las atracciones costarán 1,5 euros

14:00 - Almuerzo para la tercera edad. Caseta “Fandango tarifeño”.

Miércoles 10 de septiembre

Día de la mujer

14:00 - Almuerzos solidarios en las casetas "Amigos del Caballo" y "El Levantichón".

Atracciones en Tarifa

Jueves 11 de septiembre

Gran día del joven - Todas las atracciones costarán 1,5 euros

14:00 - Almuerzos solidarios en las casetas "Amigos del Caballo" y "PSOE".

Viernes 12 de septiembre

13:00 - En el recinto ferial. Paseo a caballo organizado por la Asociación “Amigos del Caballo”.

Sábado 13 de septiembre

13:00 - En el recinto ferial. Paseo a caballo organizado por la Asociación “Amigos del Caballo”.

Domingo 14 de septiembre