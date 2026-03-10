“Piano Man” llega a Algeciras: el espectáculo musical que revive las grandes canciones de nuestra vida

La música y el teatro se darán la mano el próximo 14 de marzo en Algeciras con la llegada del espectáculo “Piano Man: Un Espectáculo Musical”, una propuesta escénica que promete emocionar al público a través de historias y canciones que forman parte de la memoria colectiva.

La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en el Teatro Florida, uno de los principales espacios culturales de la ciudad, que volverá a convertirse en escenario de una producción donde la dramaturgia y la música en directo se combinan para ofrecer una experiencia única.

Un viaje musical con grandes referentes de la canción española

El espectáculo propone un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de la música nacional, con temas de artistas tan reconocidos como Victor Manuel o Joaquin Sabina, entre otros autores que han marcado generaciones.

A través de la interpretación musical y la narrativa teatral, la obra invita al público a revivir recuerdos, emociones y momentos ligados a estas canciones, en una puesta en escena pensada para conectar con los espectadores desde la cercanía y la sensibilidad.

Una propuesta teatral con sello creativo

“Piano Man” cuenta con texto y dramaturgia de Maria Platero y Juan Carlos Galiana, quien además se encarga de la dirección del montaje. El resultado es una propuesta escénica que fusiona teatro musical, interpretación y música en vivo.

La representación forma parte de la programación cultural del Ayuntamiento de Algeciras, que continúa apostando por acercar a la ciudadanía diferentes propuestas artísticas en el Teatro Florida.

Con esta cita, Algeciras suma un nuevo plan cultural para el fin de semana, ideal para quienes buscan disfrutar de una noche diferente donde la música y el teatro se convierten en protagonistas.