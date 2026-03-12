La Pasión Cantada sonará este fin de semana en estos dos municipios del Campo de Gibraltar

La música cofrade tomará protagonismo este fin de semana en el Campo de Gibraltar con dos citas muy especiales para los amantes de la tradición y la Semana Santa. La Pasión Cantada llegará a Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera, en un fin de semana marcado por la emoción, la fe y la música.

Las actuaciones estarán protagonizadas por la Banda de Musica de Jimena de la Frontera, dirigida por Jose Antonio Sanchez Da Ascencao, quien recientemente fue reconocido en el Dia de Andalucia por su aportación a la música cofrade local.

Castellar vivirá una noche especial con “La Pasión Cantada”

La primera cita será el sábado 14 de marzo a las 20:00 horas en Castellar de la Frontera, donde el público podrá disfrutar de este espectáculo musical cargado de sentimiento.

El concierto tendrá un momento muy especial con la interpretación de la marcha “Noche del Viernes Santo”, compuesta por el propio director José Antonio Sánchez Da Ascencao con letra de Llorans Mena, una pieza inspirada en el Cristo de la Almoraima.

El Santuario de los Ángeles acogerá el segundo concierto

La música continuará el domingo 15 de marzo a las 13:00 horas en el Santuario de Nuestra Señora de los Angeles, un enclave emblemático que cada año acoge este encuentro musical.

El concierto, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, volverá a reunir a vecinos y visitantes para vivir una experiencia donde música, emoción y tradición se unen en uno de los escenarios más especiales de la comarca.

Con estas dos citas, el Campo de Gibraltar se prepara para un fin de semana en el que la Pasión Cantada servirá como antesala perfecta para la llegada de la Semana Santa, reforzando además el vínculo entre la música cofrade y los pueblos de la comarca.