El Museo Cruz Herrera recibe el Premio del Público de los Premios Expone

El Museo Cruz Herrera de La Línea ha sido distinguido con el Premio del Público de los Premios Expone, otorgados por la Asociación de Museología de Andalucía (Anma), gracias a la gran acogida de la exposición “Vísteme. De la Alta Costura al Arte. 90 años de historia de la moda”.

La resolución se comunicó esta mañana en un acto celebrado en Caixaforum Sevilla, al que asistieron la concejal delegada de Cultura, Raquel Ñeco; la directora del museo, Mercedes Corbacho; y el comisario de la muestra, Fernando Saavedra, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Los Premios Expone reconocen la excelencia, innovación y buenas prácticas en proyectos museológicos, museográficos, de conservación y mediación cultural desarrollados en la temporada 2024/2025. La candidatura del Cruz Herrera fue seleccionada entre 12 finalistas de un total de 60 propuestas, compitiendo con instituciones de prestigio como el Museo Arqueológico de Granada, el Naval de Madrid o el Museo del Traje, además de ayuntamientos como La Rinconada y Alcalá La Real, las universidades de Granada y Menéndez Pelayo, los Dólmenes de Antequera, el ICAS, el IAPH o Lab Sevilla.

La concejal de Cultura, Raquel Ñeco, expresó su satisfacción tras la concesión del galardón, subrayando la relevancia de este reconocimiento. "Estamos muy orgullosos de que el Museo Cruz Herrera haya competido con sesenta proyectos de museos a nivel nacional y haya logrado este premio. Es un reflejo de la labor de su directora y de todo el personal que hace posible el día a día del inmueble".

Ñeco también destacó la proyección nacional que está alcanzando el museo y su capacidad de generar vínculos con la población local. "El Museo ha conseguido sobrepasar barreras a nivel nacional y, lo que es más importante, ha logrado que la ciudadanía linense lo sienta como algo suyo, que cree comunidad".

Por último, la concejal agradeció el apoyo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, colaboradora habitual en las actividades culturales de La Línea, y valoró el papel del Cruz Herrera como motor cultural y social del municipio.