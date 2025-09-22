El Museo Cruz Herrera, finalista del Premio del Público en los Premios Expone 2025

El Museo Cruz Herrera de La Línea ha sido seleccionado como una de las candidaturas finalistas para el Premio del Público Expone, organizados por la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía (Anma). La muestra destacada es "Vísteme. De la Alta Costura al Arte. 90 años de historia de la moda", que recorre la evolución de la moda a lo largo de casi un siglo.

El proyecto ganador se dará a conocer en un acto profesional titulado "Los museos generadores de comunidad", que se celebrará el próximo viernes, 26 de septiembre, en Caixa Forum Sevilla. La periodista Charo Ramos conducirá el evento, al que asistirán la concejal delegada de Cultura, Raquel Ñeco, y técnicos de su delegación.

Los Premios Expone reconocen la excelencia, la innovación y las buenas prácticas en proyectos museológicos, museográficos, de conservación y de mediación cultural desarrollados durante la temporada 2024/2025. El Premio Especial del Público se diferencia de los demás galardones en que será decidido exclusivamente por los visitantes, a través de su voto en línea.

De las más de 60 candidaturas recibidas, se han seleccionado 12 finalistas, entre los que compiten el Museo Arqueológico de Granada, el Museo Naval de Madrid, el Museo del Traje, los Ayuntamientos de La Rinconada, Alcalá la Real y La Línea de la Concepción, así como entidades como las universidades de Granada y Menéndez y Pelayo, los Dólmenes de Antequera, el ICAS, el IAPH y Lab Sevilla.