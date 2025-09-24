Tres restaurantes para cenar cerca de la plaza de toros de La Línea

Este fin de semana la plaza de toros de La Línea se convierte en escenario de actuaciones con la tercera edición del festival En La Línea Música, que prometen llenar de ambiente el centro de la ciudad. Si estás pensando en cenar antes del espectáculo, hay tres restaurantes cercanos que destacan tanto por su cercanía como por la calidad de su cocina y el trato al cliente.

Restaurante La Velada (calle Oviedo, 4,4 estrellas)

A tan solo seis minutos andando de la plaza de toros —unos 450 metros—, La Velada es uno de los locales más recomendados por su cocina tradicional y abundantes raciones.

Un cliente destacaba: “La cocina estaba casi por cerrar y aun así me sirvieron, todo el personal es sinpatiquísimo y la comida está espectacularmente buena, lo recomiendo a toda la persona que tenga oportunidad de venir”.

Otros visitantes habituales confirman que es parada obligatoria: “La calidad excelente, como siempre. Nosotros somos de Madrid y venimos de vacaciones siempre y no puede faltar una visita a ‘La Velada’. Relación calidad-precio buena, buena atención y cantidad en las raciones. Para repetir siempre”.

Entre los platos más recomendados sobresalen los callos, el pisto, el venado en salsa o el solomillo a la pimienta.

Bar Restaurante Las Bermudas (calle Granada, 4,3 estrellas)

Situado a unos 600 metros de la plaza de toros, aproximadamente ocho minutos a pie, Las Bermudas se caracteriza por su menú del día casero y económico.

“Menú del día es muy económico y bueno”, resumía un cliente. Otro lo describió como una grata sorpresa: “Un lugar maravilloso para visitar y disfrutar de una comida deliciosa. Menú fijo por un precio único. Sopa, chuleta de cerdo y cualquier bebida por solo 13 euros. Pedimos postre y fue como una sorpresa porque estaba incluido en el mismo precio. Creo que no encontrarás una comida más sabrosa y agradable por esa cantidad en ningún lugar. Salimos muy plenos y felices. El personal fue muy agradable y profesional”.

Su propuesta combina platos de cuchara, carnes y pescados frescos, todo en clave de cocina casera.

Mamma di Napoli (calle del Teatro, 4,2 estrellas)

A cinco minutos caminando de la plaza, Mamma di Napoli ofrece una opción diferente para los amantes de la comida italiana.

“Sitio barato con muy buena comida, de mis favoritos de toda la zona”, explicaba un cliente. Otro añadía: “Muy buena atención, muy rica pizza y el lugar está muy bien”.

La carta no se limita a pizzas y pastas: “¡De la mejor comida italiana de La Línea! El servicio fue excelente, la comida deliciosa y el ambiente genial. ¡Lo recomiendo muchísimo si visitas La Línea!”, apuntaban en otra opinión. Además, los habituales recomiendan preguntar por los platos fuera de carta: “Me encanta, sobre todo merece la pena probar lo que tiene fuera de carta. Buenísimo todo”.

Tres propuestas diferentes —cocina casera andaluza, menús económicos y gastronomía italiana— que se encuentran a menos de diez minutos andando de la plaza de toros. Una oportunidad perfecta para completar la velada antes de disfrutar del espectáculo.