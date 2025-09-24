'En La Línea Música' continúa su tercera edición con Pimpinela y Juan Magán

La Línea se prepara para vivir un fin de semana donde la música será la gran protagonista. El festival 'En La Línea Música', que celebra este año su tercera edición, continúa su programación con dos citas destacadas que atraerán a públicos muy distintos, pero igualmente entregados.

El viernes 26 de septiembre, la plaza de toros recibirá a Pimpinela, el dúo argentino formado por Lucía y Joaquín Galán. Con su propuesta Noticias del amor, los hermanos transformarán el escenario en un particular informativo donde las historias de pareja, las discusiones y la pasión se convierten en un espectáculo musical, teatral y visual que revive los grandes éxitos de su carrera.

Juan Magán, en concierto. / JUAN AYALA

El sábado 27 será el turno de Juan Magán, referente indiscutible del electrolatino y creador de algunos de los himnos más bailados de la última década. Con su energía característica, el productor y DJ promete un recorrido vibrante por temas como Bailando por ahí, He llorado o Mal de amores, llenando de ritmo y buena vibra la plaza de toros linense.

Las entradas están disponibles a través de entradas.com y en Discos Grammy. Con esta programación, La Línea consolida su festival como un punto de encuentro musical que une generaciones y estilos en un mismo espacio emblemático de la ciudad.