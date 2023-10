Estos son algunos lugares que no puedes perderte si visitas la segunda ciudad con mejor calidad del aire de Andalucía

En menos de 10 años, la ciudad del Campo de Gibraltar ha pasado de ser la más contaminada de España a posicionarse en segundo lugar en el ranking de los municipios andaluces con mejor calidad del aire elaborado por la Agencia Europea para el Medio Ambiente en 2023. La Línea, además, ocupa el puesto 97 de 375 ciudades analizadas a nivel europeo.

Uno de los factores que puede afectar sobre el turismo es la contaminación, por ello, estos datos son una gran noticia para la localidad campogibraltareña, pues no solo atraerá a numerosos visitantes por su cultura, su gastronomía o sus lugares emblemáticos, ahora también lo hará para disfrutar de un entorno de calidad.

Si visitas La Línea no puedes perderte sus famosos canapés o elaboraciones como las japonesas. Es una ciudad con mucha vida y un gran ambiente en el que disfrutar de una buena tapa acompañado de una cerveza o un vino. Pero no todo es fiesta, también hay puntos culturales con mucha historia que no dejan indiferentes a nadie.

Santuario de la Inmaculada Concepción

La plaza de la Iglesia es una de las imágenes más características de la ciudad. Allí se encuentra el Santuario de la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad. Fuera, delante de la puerta principal templo, puede verse la escultura de Las Tres Gracias, un monumento dedicado a la mujer linense obra de Nacho Falgueras.

En el interior de la parroquia están las imágenes de las cinco hermandades de penitencia que pertenecen a ella: Jesús del Gran Poder, la Virgen de los Ángeles, la Virgen de la Soledad, el Santo Entierro de Jesucristo, la Virgen de la Amargura, el Cristo de la Misericordia, el Cristo de las Almas, la Virgen de las Angustias, Jesús de las Penas y la Virgen de los Dolores.

El Drago centenario del Princesa Sofía

En el interior del parque Princesa Sofía se encuentra todo un tesoro natural, un drago con más de 105 años de vida que llegó a este lugar a través de una donación de las familias Arana y Amado, dueños de una finca en la calle Jardines que acogió sus primeros años de vida.

El árbol centenario es el segundo más grande de todo el continente europeo, solo superado por ejemplares de las Islas Canarias. Lleva en el parque desde 2015, año en el que se realizó su traslado. Desde entonces, ha superado distintas adversidades como por ejemplo plagas, aguantando hasta día de hoy.

Museo Cruz Herrera

José Cruz Herrera, artista linense, cuenta con su propio museo en la ciudad. Seis salas conforman este espacio que da a conocer su trayectoria artística. Además, también alberga Las tres moritas, Premio Princesa Sofía en el XXXVI Salón.

La visita puede hacerse a través de la Sala Primera Época (inicio de la labor pictórica en su adolescencia con cuadros de pintura histórica, bodegones y predominio de colores oscuros), Sala de Bocetos (paisajes, desnudos a carboncillo y escenas marroquíes), Sala Costumbrista (mujeres con el traje típico andaluz y de otras regiones españolas, toreros, músicos de pueblo o el vendedor del zaragozano), Sala de Desnudos (cuadros de desnudos femeninos), Sala de Retratos Masculinos (obras menos conocidas, retratos de su familia y de un amigo, del mago Richardi, de un ermitaño y un israelita, entre otras. Pintura religiosa y costumbrista) y Sala Árabe (huella de su vida en Marruecos a través de retratos y paisajes.

Torre Nueva

Torre Nueva es una construcción de indudable interés histórico. Fue construida durante el reinado de Felipe III en el siglo XVI e inscrita como Bien de Interés Cultural desde 1985. Forma parte de las 44 torres que recorren la costa desde el río Guadiaro hasta la frontera de Portugal, una línea que permitía avisar de la entrada de barcos berberisco en la costa.

De las cuatro torres con las que contaba el Campo de Gibraltar solo se conserva la de La Línea, puesto que dos de ellas, la Torre del Diablo, en Gibraltar, y Torre Carbonera, en San Roque, se han destinado para otros usos y la situada en el río Guadiaro ha desaparecido por el abandono.