Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 1 de noviembre

El sábado 1 de noviembre llega repleto de propuestas para disfrutar en el Campo de Gibraltar. Los municipios combinan lo mejor de dos mundos: la tradición de Tosantos y la diversión de Halloween. Habrá mercadillos, talleres, conciertos, fiestas de disfraces y espectáculos que llenarán la jornada de vida, música y color, desde la mañana hasta pasada la medianoche.

San Roque

La Alameda de San Roque será el punto de encuentro durante todo el día con el Mercadillo típico de Tosantos, que abrirá desde las 10:00 hasta las 23:45. A las 17:00, la jornada se animará con juegos tradicionales y actividades infantiles, en una celebración que combina el sabor local con el espíritu festivo.

A las 11:00, el Mercado Diego Ponce ofrecerá talleres infantiles, la actuación del grupo de Sara Rojas, degustaciones de productos típicos y música en directo hasta las 14:00.

Por la tarde, las barriadas de Guadiaro, Torreguadiaro, Guadarranque y Miraflores se llenarán de color y disfraces con la Gran Fiesta Infantil de Halloween a partir de las 18:00, con animación, actividades y sorpresas para los más pequeños.

Algeciras

La Plaza de Grecia, en el barrio de San José Artesano de Algeciras, vivirá una jornada llena de actividades con Halloween San José Artesano. A partir de las 11:00 habrá una sesión de Random Dance K-pop hasta las 12:00, seguida de una gincana con premios hasta las 14:00 y un concierto de cantautores hasta las 16:00. Durante toda la mañana y el mediodía, el público podrá disfrutar de puestos de artesanía y una tarotista.

Por la noche, la música tomará el relevo. A las 20:30, el Teatro Florida acogerá la ópera Nabucco, interpretada por el Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia, un espectáculo lírico de primer nivel.

Y a las 22:00, el ritmo se trasladará a la Sala Zero, con el concierto del grupo Sprgrs. Las entradas estarán disponibles en taquilla por 15 euros.

Además, durante toda la jornada, el Recinto Ferial seguirá ofreciendo funciones del Circo Berlín, una opción perfecta para disfrutar en familia.

La Línea

La ciudad de La Línea mantendrá el ambiente festivo con varias propuestas que combinan terror y creatividad. Desde las 12:00, la Plaza Fariñas acogerá el Market Halloween, con stands, gastronomía y animación hasta la medianoche.

A las 14:30, la Casa de la Juventud volverá a ser epicentro del V Horror Freak, con un juego de rol en vivo que pondrá a prueba la astucia de los participantes. La tarde continuará con una yincana a las 17:30 y un concurso de gritos a las 19:00. Durante todo el día se proyectarán cortometrajes de terror, en una jornada pensada para los amantes del género fantástico.

Los Barrios

El municipio barreño ofrecerá un sábado lleno de propuestas para toda la familia. A las 17:00, el Centro Comercial Bahía Plaza organizará un taller de galletas para los más pequeños, hasta las 20:00, acompañado por un pasacalle de zancudos terroríficos que recorrerá el recinto.

A las 18:00, la Sala Pósito abrirá las puertas del escape room “La Ouija”, una experiencia inmersiva de misterio que se extenderá hasta las 23:00.

Y a las 19:00, la noche continuará en Pizpireta con una fiesta ochentera y noventera amenizada por el grupo Fósiles, que hará bailar a los asistentes con clásicos de esas décadas.

Tarifa

El Paseo de la Alameda en Tarifa será escenario, a las 17:30, de una fiesta infantil donde los más pequeños disfrutarán de actividades, animación y talleres temáticos en un ambiente familiar y festivo.

Gibraltar

A las 13:30, el O’Reilly’s Marina Bar celebrará una Children’s Spooky Halloween Disco, una fiesta infantil con música, disfraces y diversión para los más pequeños en un entorno seguro.