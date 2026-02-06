Qué hacer este finde del 6 de febrero en el Campo de Gibraltar: música, carnaval y planes solidarios

Planes para este fin de semana en Campo de Gibraltar

Estas son algunas de las citas destacadas para no quedarse en casa.

Carnaval en directo y tunas en La Línea

El viernes 6 de febrero, el Pub Molly Bloom de La Línea de la Concepción se llena de coplas y buen humor con una noche de Carnaval que arrancará a las 22:30 horas.

Sobre el escenario actuarán la comparsa Moren Pollo y la chirigota de Deu, Bau y Ocaña, dos agrupaciones que prometen letras cargadas de ironía, crítica y ambiente carnavalesco para comenzar el fin de semana con ganas de fiesta.

Manuel Lombo, este sábado en San Roque

La agenda cultural continúa el sábado 7 de febrero en San Roque, donde el Teatro Juan Luis Galiardo acoge el espectáculo “De Manuel a Manuel”, protagonizado por Manuel Lombo.

El concierto comenzará a las 20:00 horas y ofrecerá un recorrido musical íntimo y personal, con la voz y el carisma del artista como protagonistas. Las entradas cuestan 10€ y se pueden conseguir a través de la plataforma Giglon.

Jornada solidaria de patchwork en Los Barrios

Para quienes buscan un plan diferente y solidario, Los Barrios acoge el sábado 7 de febrero, a partir de las 9:00 horas, una jornada solidaria de patchwork.

La actividad está organizada por la Asociación Solidaria Por una Sonrisa y se celebrará en el Edificio Pósito. Una iniciativa que une creatividad, convivencia y compromiso social, abierta a personas aficionadas a esta técnica y a quienes quieran colaborar con una buena causa.

Música, Carnaval y solidaridad se dan la mano este fin de semana en el Campo de Gibraltar, con propuestas repartidas por toda la comarca y planes para todos los públicos.