Qué hacer este finde del 6 de febrero en el Campo de Gibraltar: música, carnaval y planes solidarios
Llega al primer fin de semana de febrero con propuestas para todos los gustos
Este es una de las pocas cafeterías donde puedes comer açaí en Algeciras
Estas son algunas de las citas destacadas para no quedarse en casa.
Carnaval en directo y tunas en La Línea
El viernes 6 de febrero, el Pub Molly Bloom de La Línea de la Concepción se llena de coplas y buen humor con una noche de Carnaval que arrancará a las 22:30 horas.
Sobre el escenario actuarán la comparsa Moren Pollo y la chirigota de Deu, Bau y Ocaña, dos agrupaciones que prometen letras cargadas de ironía, crítica y ambiente carnavalesco para comenzar el fin de semana con ganas de fiesta.
Manuel Lombo, este sábado en San Roque
La agenda cultural continúa el sábado 7 de febrero en San Roque, donde el Teatro Juan Luis Galiardo acoge el espectáculo “De Manuel a Manuel”, protagonizado por Manuel Lombo.
El concierto comenzará a las 20:00 horas y ofrecerá un recorrido musical íntimo y personal, con la voz y el carisma del artista como protagonistas. Las entradas cuestan 10€ y se pueden conseguir a través de la plataforma Giglon.
Jornada solidaria de patchwork en Los Barrios
Para quienes buscan un plan diferente y solidario, Los Barrios acoge el sábado 7 de febrero, a partir de las 9:00 horas, una jornada solidaria de patchwork.
La actividad está organizada por la Asociación Solidaria Por una Sonrisa y se celebrará en el Edificio Pósito. Una iniciativa que une creatividad, convivencia y compromiso social, abierta a personas aficionadas a esta técnica y a quienes quieran colaborar con una buena causa.
Música, Carnaval y solidaridad se dan la mano este fin de semana en el Campo de Gibraltar, con propuestas repartidas por toda la comarca y planes para todos los públicos.
También te puede interesar
Lo último