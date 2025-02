Explicación del yanito, el 'espanglish' que se habla en Gibraltar

Domaris, fiel defensora de las bondades del Campo de Gibraltar, ha publicado un alegato resaltando la singularidad del yanito, el idioma que solo se habla en Gibraltar y que es una mezcla de andaluz e inglés.

La linense ha dejado claro en el vídeo que a ella "el yanito le encanta y el acento le flipa", y es que como bien dice, el hecho de emplear esta particular lengua coloca a a sus hablantes en un estado en el que "el idioma que antes llegue es el que antes sale, a ese nivel de billingüismo".

¿Serías capaz de entender una conversación en yanito?

En el vídeo, la conversación que reproduce Domais es la siguiente:

"Chiquilla, can you do me a favor? ¿Tú le puedes decir a tu madre si me puede recoger a los niños del school? Que está lloviendo and I am not going to have time y mañana los quireo llevar a la playa. If she can do me that favor yo mañana cojo y le hago un cake pa ella."

¿Qué te parece? ¿Lo has entendido todo?

Existen varios libros que ayudan a conocer este particular idioma, como El habla yanito y su repercusión en el Campo de Gibraltar, de Miguel del Manzano, o el Diccionario Yanito, de Tito Vallejo. Ambos investigadores han estudiado el origen de esta lengua y también barajan varias teorías que intentan darle una explicación a por qué se llama llanito este idioma que habla una población de algo más de 30.000 personas.

La chef Sonia es otra gran defensora de esta lengua, que cuenta con una gran audiencia en su programa de recetas explicadas en yanito. Domaris acaba su publicación con una firme sentencia: "El acento de los yanitos es espectacular. I love it!"