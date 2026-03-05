Este día se celebra la gran chorizada popular en la Alameda de San Roque

San Roque celebrará el próximo sábado 7 de marzo la primera chorizada popular, una cita gastronómica y festiva que servirá como antesala del ambiente carnavalero en el municipio. El evento se desarrollará en la Alameda Alfonso XI a partir de las 12:00 horas.

Música y Carnaval en pleno centro de San Roque

La actividad está organizada por la Peña del Toro de la Aguardiente en colaboración con la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque, con el objetivo de reunir a vecinos y visitantes en torno a una jornada de convivencia.

Durante la chorizada, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de diversas agrupaciones carnavalescas del Campo de Gibraltar, que pondrán música y humor a la mañana con coplas propias del Carnaval.

Una jornada gastronómica para abrir el ambiente festivo

La iniciativa busca consolidarse como un nuevo evento popular en el calendario festivo de la ciudad, combinando gastronomía tradicional y actuaciones carnavalescas en uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

Con esta chorizada popular, San Roque continúa sumando actividades previas a las celebraciones del Carnaval, fomentando la participación ciudadana y el ambiente festivo en las calles.