Cádiz se llena de cultura por el 8M: talleres, exposiciones y actividades para reivindicar la igualdad

Los espacios culturales de Cádiz se suman a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una amplia programación de actividades destinadas a promover la igualdad y reflexionar sobre el papel de la mujer en distintos ámbitos de la sociedad.

Talleres educativos, exposiciones, visitas guiadas y actividades literarias forman parte de una agenda impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, coincidiendo con el lema internacional de este año: “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, promovido por la Organización de las Naciones Unidas.

Actividades educativas y exposiciones en museos y espacios culturales

Entre las propuestas destaca el taller “Un viaje a la prehistoria (enfoque de género)”, que se celebrará en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. La actividad, dirigida a estudiantes de primaria, busca ofrecer una visión crítica del papel de la mujer en las comunidades prehistóricas y su relación con los roles de género actuales.

Por su parte, el Museo de Cádiz inaugurará el 7 de marzo la exposición “Mujeres en las Artes: una mirada desde el presente”, que podrá visitarse hasta el 3 de mayo. La muestra reúne investigaciones de distintas universidades, entre ellas la Universidad de Cádiz, con el objetivo de poner en valor la contribución de las mujeres al mundo de las artes plásticas.

Además, el 8 de marzo se celebrará una visita temática titulada “Mujeres gaditanas”, guiada por el investigador Javier Oviedo, que abordará el papel de la mujer en la antigua ciudad romana de Gades.

Literatura, archivos históricos y actividades para el público infantil

La programación también alcanza a la Biblioteca Provincial de Cádiz, donde puede visitarse la exposición bibliográfica “Todas las Mujeres”. Además, el 6 de marzo se celebrará la sesión de narración oral “Una poeta en la biblioteca”, dedicada a la reconocida escritora Gloria Fuertes, con juegos y dinámicas para acercar su obra al público infantil.

Por último, el Archivo Histórico Provincial de Cádiz acoge la exposición “La prensa femenina en el siglo XIX en Cádiz”, que muestra documentos sobre las primeras publicaciones periodísticas impulsadas por mujeres en la provincia.