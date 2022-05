¿Sueñas con visitar Tarifa y alojarte en una caravana?

¿Siempre has soñado con vivir en una caravana pero no has tenido la oportunidad de probar la experiencia? Una empresa que opera en toda España y también en Tarifa, CamperVip, ha desarrollado un portal de intercambio de estos vehículos. Con sólo crearte un perfil en su web, permite conectar a viajeros amantes de este tipo turismo alternativo con propietarios de caravanas, autocaravanas y bungalows para ofrecerles alojamiento en una ubicación fija.

Según sus creadores, CamperVip surge de una manera diferente de entender la vida y la naturaleza, presentando una alternativa a los viajes tradicionales. No en vano, a causa de la pandemia, cada vez son más los viajeros que prefieren esta opción (caravanas, apartamentos, etc.) antes que alojarse en un hotel. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, los campings recibieron durante 2021 a 7,6 millones de viajeros, un 68% más que en 2020.

En concreto, CamperVip opera actualmente en los siguientes campings de Tarifa:

Camping Valdevaqueros

Camping Paloma

Área de Bolonia

Sabedores de la importancia de cuidar el entorno, CamperVip ha puesto en marcha unas jornadas de concienciación medioambiental los días 21 y 22 de mayo en la Duna de Valdevaqueros y la playa de Punta Paloma. Durante estas actividades, por la mañana, se realizarán batidas de limpieza y un Circuito de Plogging con el fin de recoger residuos. Además, se desarrollarán talleres de reciclaje para niños y otras propuestas enfocadas para toda la familia. Las jornadas se complementarán con una ruta por el sendero de Los Algarbes-Betijuelo.

El programa completo es el siguiente:

Sábado 21 de mayo

Sendero Los Algarbes-Betijuelo y batida de limpieza por la zona. La salida es a las 10:00 desde la puerta del Camping Paloma.

Domingo 22 de mayo

Circuito de Plogging, de una hora de duración, por las cercanías de la Duna de Valdevaqueros a partir de las 10:00. La salida es en el punto de asistencia de Multiaventura Paloma, donde se adjudicaran los dorsales. Desde las 8:45, se servirá un desayuno degustación a cargo de empresas colaboradoras de la zona.