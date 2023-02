La algecireña Elena Chico, directa a la gira de Carlos Baute

La artista de Algeciras Elena Chico se ha hecho un hueco en la banda de Carlos Baute. El venezolano contará con la voz de Chico en su gira por España, que comienza en pocos días, siendo esta la única voz femenina del elenco y la que le hará los coros al cantante durante los próximos meses.

Elena es una artista muy completa que baila, canta e interpreta y que también está adentrándose en el mundo del doblaje. No obstante, la mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en musicales, por lo que define esta oportunidad como "un reto" al que se enfrenta con "mucha ilusión y trabajo".

La algecireña ha participado en musicales infantiles en Madrid, además de recorrer hoteles en verano con el Show de Broadway y ser una de las artistas fijas de los shows del Parque Warner.

De su trabajo en el parque temático sale esta oferta laboral. Una de sus compañeras le comentó que el equipo de Carlos Baute iba a realizar un casting interno con su correspondiente proceso de selección y hasta allí se fue Chico para audicionar y conseguir su puesto como corista, una nueva faceta que se une a su larga trayectoria artística.

"No sé decirte cuántas chicas estábamos en las pruebas, pero ha sido todo muy rápido y de allí pasamos a la grabación de los acústicos", comenta la protagonista.

Delante del micrófono, la algecireña cuenta con experiencia en bandas, orquestas y en el Tributo a Mecano, sin embargo, afirma que esto es algo diferente y algo que no se había planteado anteriormente.

"Soy la única corista y esto es una responsabilidad, un reto... Estoy estudiándome todo el repertorio y ensayando. A diario me centro en unas tres canciones que tengo que saberme a la perfección".

El cariño hacia Algeciras

A pesar de vivir actualmente en Madrid y de formarse a nivel profesional en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, Elena Chico recuerda con cariño sus inicios en su ciudad, Algeciras, en el Centro de Danza Adagio, para el que solo tiene buenas palabras.

"Son las que me han impulsado a seguir mi sueño, me han apoyado en todo y me han ayudado a prepararme para el examen de la Royal Academy of Dance de Londres", recuerda Chico.

La artista algecireña estuvo desde los 4 años hasta pasada su adolescencia acudiendo a las clases de Adagio, las dejó cuando se trasladó a Málaga para continuar con su formación.

Primeras sensaciones con Baute

Como la propia Elena indica, la oportunidad que le ha surgido implica trabajo y esfuerzo, puesto que todo está "a un nivel espectacular y está rodeada de un equipo muy bueno".

Su primer contacto con Carlos Baute se dio en los ensayos para la grabación de los acústicos, uno de ellos el de Te regalo en el que puede apreciarse la interpretación de Chico.

"Carlos es super majo, simpático y agradable. Me he sentido muy a gusto y bien con él y con toda la banda", concluye la artista.