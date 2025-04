Algeciras no es fea. El vídeo respuesta a una de tantas mofas injustas que se ha llevado esta ciudad de Cádiz

La cantinela de que Algeciras es fea nunca llegará a convertirse en un eslogan, ya que no tiene razón de ser. Aun así, las redes dan para mucho, y no han sido pocos los contenidos que se han centrado en corroborar que Algeciras es fea o feísima. Incluso la Inteligencia Artificial tiene su propia teoría de por qué este municipio no cuenta con la belleza como característica.

Hace unos días el perfil de Instagram Campo de Gibraltar se Queja recordó este vídeo que lleva más de un año reproduciéndose en internet en el que aparecen las "maravillas" que se pueden encontrar en la ciudad. Los usuarios han bromeado con algunas de las escenas que aparecen, que resultan ser caricaturas exageradas de las verdaderas bondades que esta ciudad encierra.

Como respuesta, la misma cuenta de Instagram ha elaborado un vídeo en el que se reconocen lugares emblemáticos de la ciudad, que se corresponden con la realidad y que resultan ser entornos naturales y culturales llenos de belleza. Hay muchas Algeciras, que difieren según la barriada y también la época del año, pero siempre hay algún sitio interesante que visitar o alguna cosa que hacer, debido a los diferentes eventos culturales que llenan de vida sus escenarios y espacios públicos.

Los sitios más bonitos de Algeciras

Parque Natural del Estrecho

Uno de los tesoros naturales de la zona. Desde Algeciras puedes acceder a rutas que te llevan por acantilados con vistas espectaculares al Estrecho de Gibraltar, y si el día está despejado, puedes ver perfectamente la costa de Marruecos. ¡Una pasada al atardecer!

Playa de Getares

Una de las playas más conocidas de Algeciras. Tranquila, familiar, con buen ambiente y rodeada de naturaleza. Además, desde ahí puedes ver el Peñón de Gibraltar al fondo, lo que le da un toque especial.

Playa del Rinconcillo

La Playa del Rinconcillo es la más extensa de Algeciras, con aproximadamente 2.780 metros de longitud y una anchura media de 40 a 50 metros. Situada al norte de la ciudad, se extiende desde el Puente de Acceso Norte del puerto hasta la desembocadura del Río Palmones.

Parque María Cristina

Este parque es como un oasis dentro de la ciudad. Tiene árboles centenarios, fuentes y zonas de sombra que son perfectas para pasear o descansar un rato. Además, está ubicado en el centro.

Plaza Alta

Es el corazón del casco antiguo. Su suelo de azulejos coloridos y la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma le dan un aire muy típico andaluz. Es uno de esos lugares donde puedes sentarte en una terraza, pedir un café y ver pasar la vida.

Murallas mereníes

Construidas entre 1279 y 1285 durante el dominio de la dinastía marroquí de los meriníes, conforman un destacado conjunto defensivo medieval. Este complejo incluye un tramo de cien metros de muralla, cuatro torres bajomedievales, un antemuro de tapial y un foso de seis metros de profundidad, atravesado por un puente que conduce a la Torre Puerta de Gibraltar o Puerta del Fonsario. Tras su restauración, estas estructuras se integraron en el Parque Arqueológico de las Murallas Meriníes, situado en la avenida Blas Infante.

El Puerto de Algeciras

Aunque es un puerto industrial y uno de los más importantes de Europa, tiene su propio atractivo. Desde allí puedes coger ferris a Marruecos o simplemente pasear por la zona marítima y ver el movimiento de barcos gigantes. Al atardecer, el sol reflejado sobre el mar y los barcos es un buen plan para una foto.

Flysch de Punta Carnero

Los flysch son formaciones geológicas compuestas por capas alternas de rocas duras y blandas, formadas hace entre 37,5 y 22,5 millones de años . En Algeciras, estas estructuras se pueden observar en la zona de Punta Carnero, ofreciendo un paisaje impresionante que refleja millones de años de historia geológica.

Factoría romana de San Nicolás

Las excavaciones en la calle San Nicolás revelaron los restos de tres factorías romanas dedicadas a la elaboración de conservas de pescado y carne, situadas en el corazón del barrio industrial de la antigua ciudad romana de Iulia Traducta. Estas instalaciones, que datan de la época romana, contaban con piletas para el procesado del pescado y el envasado de los productos, evidenciando la importancia de la industria pesquera en la economía local desde tiempos antiguos.

El Sendero del Río de la Miel

Una joyita natural escondida. Es una ruta de senderismo fácil y preciosa, llena de vegetación, antiguos molinos, pequeños puentes y hasta una cascada. Muy cerca del casco urbano, pero parece otro mundo.

Mercado Ingeniero Torroja

Aunque es más un lugar de vida cotidiana, este edificio es emblemático por su arquitectura circular único en el mundo y su ambiente animado. Si te gusta ver la vida local en su salsa, es ideal.