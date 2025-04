Las torrijas más curiosas de Cádiz están en Algeciras: rellenas de natillas y con helado de pistacho (cucurucho incluido)

El Senda es un lugar que se presta a todo. Este mítico local que funciona como cafetería y bar de copas en Algeciras es una buena opción tanto para desayunar como para tomar una copa cualquier tarde. Tras 22 años de creatividad sin pausa se mantienen fieles a su objetivo: que la clientela disfrute.

David, dueño y artífice de las novedades de este bar cafetería ha hablado con este periódico sobre la nueva invención para esta Semana Santa: las torrijas rellenas de natillas con helado de pistacho y lluvia de lotus. Principalmente era un dulce destinado a las tardes, pero ha sido tal la demanda que también se pide para desayunar. "El fin de semana pasado vendimos 150", nos cuenta, y es que debido a su presentación entra por los ojos y hace efecto llamada: "Como lo pida una persona, el resto también quiere".

Este establecimiento llevaba varios años elaboraban unas torrijas particulares. "La empapochá" era el nombre que le dieron, ya que estaba bañada en Pedro Ximénez y acompañada con helado de vainilla, una combinación que tenía un regusto a los tiempos de antes. Este año se han planteado algo diferente y no ha podido tener más éxito. La torrija de este año se llama "El Torrijazo", ya que por su presentación parece que el helado se ha llevado un buen golpe.

La combinación de elementos de "El Torrijazo" no puede ser más rica. Además, aunque la base esté preparada al vapor, se les da el último toque en el momento que se piden, ya que si no pierde muchos de sus matices. En Senda Antrocafé empezaron con estas torrijas hace una semana y desde entonces no han parado de venderlas. También "crearon unas de arroz con leche que volaron", pero esas no podrán volver a elaborarlas ya que necesitaban mucho tiempo de preparación.

Durante estos días podrá probarse la torrija con chocolate Dubai y también están creando una torrija sin lactosa para las personas intolerantes que mantendrá todo el sabor de las tradicionales.

Surtido de dulces elaborados en Senda Antrocafé

David nos cuenta que en Senda no solo tienen torrijas, sino que también elaboran galletas, tartas y otros postres, pero en estos días "El Torrijazo" está triunfando. Este establecimiento abre todos los días, menos los lunes, de 8:30 a 13:00 y de 16:00 a 0:00 entre semana y hasta las 2:00 los fines de semana. Los desayunos en este local son muy populares, ya que se puede comer de todo. En su terraza se extienden 60 mesas que en ocasiones llegan a llenarse, por lo que recomendamos ir pronto para poder coger sitio.

Para las tardes, Senda cuenta con 160 tipos de cerveza y una gran diversidad de cócteles. Además llevan 16 años organizando conciertos benéficos durante el verano. Sin duda en Senda Antrocafé no paran de inventar, algo que la clientela agradece, pues encuentran algo nuevo en su bar de siempre.