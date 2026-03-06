Algeciras se llenará de fotografía este fin de semana: exposiciones, ponencias y arte visual por toda la ciudad

El municipio de Algeciras se convertirá este fin de semana en el epicentro de la fotografía andaluza con la celebración del VIII Congreso de la Federación Andaluza de Fotografía, que tendrá lugar del 6 al 8 de marzo.

El evento está organizado por la Asociación iNFOCUS con la colaboración del Ayuntamiento y reunirá a fotógrafos, aficionados y profesionales en torno a exposiciones, ponencias y encuentros creativos repartidos por distintos espacios culturales de la ciudad.

Una ponencia destacada sobre fotografía editorial

Entre las actividades programadas destaca la ponencia del colectivo Los Juanchys, titulada “Una visión de la fotografía editorial”.

La charla se celebrará el viernes 6 de marzo a las 18:30 horas en el Auditorio Pérez Villalta, donde los asistentes podrán conocer de primera mano la experiencia de estos fotógrafos en el ámbito editorial.

Exposiciones en distintos espacios culturales

El congreso también incluye la inauguración de varias exposiciones que abrirán sus puertas el viernes en distintos puntos de la ciudad.

En el Centro Documental José Luis Cano se presentarán las muestras “Archivo histórico Memoria de Algeciras” y “Frontera” a partir de las 12:00 horas.

Por su parte, la Sala de exposiciones CajaSur acogerá desde las 13:00 horas las exposiciones “Naturaleza, un puzle infinito” y “Liga Andaluza”.

La programación continuará a las 17:00 horas en el Museo Municipal de Algeciras, donde se inaugurará la exposición “Yerba, el corazón verde de la trashumancia”.

Un recorrido fotográfico por toda la ciudad

Además de estas actividades, el congreso contará con once exposiciones fotográficas distribuidas por diferentes espacios culturales y al aire libre, incluyendo lugares emblemáticos como la Plaza Alta.

De esta forma, Algeciras se transformará durante todo el fin de semana en un gran recorrido visual, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de la fotografía en múltiples formatos y escenarios.