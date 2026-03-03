GTA VI Algeciras: así se vería el esperado videojuego en la Plaza Alta o La Bajadilla

En el parque María Cristina, la rotonda de la Bajadilla, la del Pandero y hasta en la puerta del Ayuntamiento. Un usuario de TikTok ha realizado un vídeo generado con IA que recrea cómo se vería el videjuego de acción y aventura en mundo abierto GTA (Grand Theft Auto) si Algeciras fuera uno de sus escenarios jugables. El resultado es, cuando menos, curioso.

El personaje elegido se ve andando, corriendo, en moto y en coche por distintos puntos de Algeciras en varias escenas de acción propias del GTA. Las imágenes tienen esa conocida estética y estilo visual cinematográfico en el que predominan los colores intensos y contrastados, con cielos muy azules, luces brillantes y un ambiente que recuerda a grandes urbes estadounidenses como Los Ángeles. Al final del vídeo se ve al personaje principal enfilando la entrada del conocido pub Kiss.

El perfil gpt.risas. ha realizado otros similares de distintas ciudades y no deja de recibir peticiones.

Grand Theft Auto VI (comúnmente abreviado como GTA VI) es uno de los videojuegos más esperados de la década y la próxima gran entrega de la emblemática saga Grand Theft Auto, desarrollada por Rockstar Games. Esta franquicia, iniciada en 1997, ha redefinido el género de mundo abierto gracias a su libertad de acción, narrativa satírica y una combinación explosiva de conducción, combate y exploración.

Tras un largo periodo de anticipación (más de 12 años desde GTA V), GTA VI ha sufrido varios retrasos en su lanzamiento. Inicialmente previsto para 2025, el juego se pospuso primero a mayo de 2026 y finalmente se confirmó que saldrá el 19 de noviembre de 2026, con el objetivo de alcanzar el nivel de pulido y calidad que los fans esperan. El desarrollo ha sido descrito como ambicioso y técnicamente complejo, con Rockstar priorizando la excelencia por encima de cumplir con fechas estrictas.

GTA VI regresa a Vice City, una reinterpretación moderna de Miami, dentro de un estado ficticio llamado Leonida, inspirado en el sur de EE. UU. El mundo promete ser extenso y variado, con zonas urbanas, costas, zonas pantanosas y entornos naturales que esperan rivalizar con cualquier otro título de mundo abierto. Lo más llamativo del juego es su enfoque narrativo: por primera vez la saga presenta a una protagonista femenina jugable, Lucia Caminos, acompañada por Jason Duval, un personaje masculino con quien comparte una relación sentimental y criminal que impulsa la historia principal.