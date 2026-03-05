El Ayuntamiento de Algeciras comienza la reconstrucción del muro colapsado por los temporales en la Huerta de las Pilas

La delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras ha comenzado la reparación del muro colapsado en la calle Nicolás Copérnico, en la urbanización de la Huerta de las Pilas, debido a las sucesivas borrascas que han afectado a la ciudad. Los trabajos de reconstrucción abarcan un tramo de unos 20 metros.

La teniente de alcalde responsable de la citada delegación, Yéssica Rodríguez, ha informado de que la intervención en el muro colapsado se ha puesto en marcha con la retirada de los bloques inestables y material de deslizamiento del talud. Una vez limpiada la zona, se procederá a la excavación de vaciado de tierras en la zona afectada.

Las tareas continuarán con la ejecución del muro de escolleras en bancadas escalonadas para la estabilización del talud y apoyo del firme, ejecutándolo con piedra natural de gran tamaño, dispuesta en capas horizontales. Posteriormente, según explica el Ayuntamiento, se colocará en el trasdós del muro un material filtrante envuelto en un geotextil para garantizar la adecuada evacuación del agua y reducir los empujes sobre el paramento. Por último, se ejecutará en hormigón en masa una cuneta de sección triangular, en la coronación del muro, que dará continuidad a la existente.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento ha actuado desde el primer momento mediante intervenciones de emergencia en puntos críticos como las calles Caracola, el Teatro Municipal Florida y los centros educativos San Bernardo y Blanca de los Ríos, garantizando en todo momento la seguridad ciudadana. En este sentido, ha destacado que, gracias a las actuaciones preventivas ejecutadas previamente, como las obras del colector de la Cuesta del Rayo o la avenida de la Diputación, "se ha logrado evitar daños personales de mayor gravedad en la ciudad".

Tras el encuentro mantenido en Cádiz la pasada semana para valorar los daños de los temporales, desde la administración local se ha subrayado la disposición a colaborar estrechamente con el resto de instituciones, al tiempo que se ha trasladado la firme exigencia de que el compromiso de ayudas se traduzca en una respuesta rápida y eficaz. “Ante esta situación excepcional, pediremos y exigiremos que las administraciones central y autonómica actúen con la agilidad que la ciudad requiere. Es fundamental que los recursos lleguen cuanto antes para restaurar los servicios públicos y la infraestructura urbana de los algecireños”.