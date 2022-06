Javier Cercas explica su reinvención como escritor a través de la trilogía 'Terra Alta'

Javier Cercas ha explicado en el Teatro Juan Luis Galiardo su reinvención como escritor con la trilogía Terra Alta, con cuyo primer libro logró el Premio Planeta y cuyo tercer volumen, El castillo de Barbazul, ha sido presentado en la noche del miércoles, dentro del Aula de Literatura José Cadalso.

El encuentro literario, ha vuelto a tener el formato de entrevista a cargo de Sarah Manzano, con una ronda final de preguntas del público. A su término, Javier Cercas firmó ejemplares de sus libros a algunos de los asistentes.

Explicó el escritor, nacido en Cáceres aunque criado en Barcelona, que el protagonista de la trilogía, Melchor Marín, es "un buen mal policía” con un pasado muy oscuro del que se redime, en parte, gracias a la literatura. Aunque la acción de El castillo de Barbazul transcurre en el año 2035, se trata de un futuro muy parecido al presente, en el que Marín ha dejado la Policía para convertirse en bibliotecario, aunque se ve envuelto en una trama peligrosa cuando parte en busca de su hija de 17 años, que no ha vuelto de unas vacaciones en Mallorca.

Señaló Cercas que la pregunta que subyace en la trilogía (compuesta por Terra Alta, Independencia y El castillo de Barbazul) es: “¿Es legítima la venganza cuando la Justicia no nos hace justicia? ¿Es legítimo tomarse la justicia por la mano cuando los tribunales no cumplen su función?”. Aunque está convencido de que en la vida real no es legítimo, considera que en la literatura se pueden superar esos límites, de manera que al final el lector acaba empatizando con un personaje y unas acciones que en la realidad abominaría o no compartiría.

Para el autor, “lo que define nuestro tiempo es que es el tiempo de las mujeres”, ya que durante las últimas décadas ha comenzado a cambiar una creencia presente a lo largo de toda la Historia: que las mujeres son inferiores a los hombres. Este pensamiento, sostiene, tiene como una de sus consecuencias la violencia contra las mujeres, que no sólo se da en España, sino que resulta muy grave en países considerados muy avanzados, como Noruega o Suecia. Melchor Marín, por lo tanto, es un personaje “asediado por la violencia contra las mujeres” (su madre, su esposa, su hija...) que se toma la justicia por la mano.

Explicó Javier Cercas que, tras la publicación de El monarca de las sombras, en 2017 sintió que había acabado la etapa que comenzó veinte años antes con Soldados de Salamina, y que si seguía por la misma senda literaria corría el peligro de convertirse en un imitador de sí mismo. Por eso, y ante la desazón que le provocó la escalada del independentismo, en especial en el otoño de ese año, emprendió la escritura de estos libros protagonizados por Melchor Marín, que se basan en muchos aspectos de la realidad que no había tocado en libros anteriores, como el mundo policial, la impunidad que da el dinero o la propia violencia contra las mujeres.

Aunque afirmó que “en un mundo feliz no habría buena literatura” y que “los escritores somos animales carroñeros” que aprovechan lo peor de la realidad para crear historias, también piensa que “los mejores escritores son capaces de transformar lo malo en alguno bueno y útil”. En todo caso, sostiene que “el verdadero protagonista de la literatura es el lector” y que “cuando un lector abre las páginas, la letra muerta cobra vida, y cada lectura es una vida distinta”.

En cuanto a si la trilogía Terra Alta tendrá continuación, explicó Cercas que en un principio no se lo había planteado así, pero debía reconocer que “los puñeteros personajes están vivos” para él y para muchos lectores, por lo que no lo quiso descartar.

El Aula de Literatura José Cadalso volverá a celebrarse el próximo 14 de julio, con la presencia del coronel Pedro Baños, militar que ha escrito varios libros de geostrategia, y también presentador de un programa televisivo.