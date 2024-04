Hoy es el Día del Jazz, celébralo en Algeciras de la mano de Rizoma

Hoy es 30 de abril y se conmemora el Día Internacional del Jazz. Para celebrarlo, la asociación campogibraltareña Rizoma Records ha organizado un concierto imperdible para disfrutar del jazz por todo lo alto. La cita será esta tarde a las 20:00 en la Escuela de Ingeniería de Algeciras. Todavía quedan entradas, pincha aquí para hacerte con las tuyas.

Felix Rossy Sextet. Sus miembros son Félix Rossy a la trompeta, Ben Solomon al saxo tenor, Tomeu Garcias al trombón, El escenario se llenará de grandes artistas que componen la banda. Sus miembros son Félix Rossy a la trompeta, Ben Solomon al saxo tenor, Tomeu Garcias al trombón, Enric Fuster a la batería, Diego Hervalejo al piano y Ben Tiberio al contrabajo.

Si te gusta el jazz, este es un concierto que no te puedes perder, ya que, según han comentado desde Rizoma: "Félix Rossy Sextet es un grupo formado por músicos versátiles y con una especial sensibilidad; son una cuadrilla de amigos con conexiones y vínculos musicales muy fuertes. Juntos atesoran un sonido distintivo, con detalles de todo tipo, armonías ingeniosas y ritmos elaborados, además de una amplia gama de dinámicas e improvisaciones, y melodías contundentes y creativas. En formación de quinteto, Félix Rossy ha grabado dos discos: ‘Looking at the Surroundings’ (Underpool, 2020) y ‘Elena mágica’ (Underpool, 2022). Este año, está ultimando el tercer disco, con el cubano Miguel ‘Wiwi’ García, al piano, y el estadounidense Ben Solomon, al saxo tenor, como novedad significativa. En el concierto interpretará un repertorio de temas propios, de todos y cada uno de los miembros del sexteto, y una selección de estándares y otras piezas de distintos autores."

Felix Rossy

Félix Rossy es un trompetista de jazz nacido en Barcelona en 1994. Comenzó a tocar la trompeta con siete años y lanzó su primer disco, "Introducing Félix Rossy", con diecisiete. Es conocido por su habilidad técnica, su creatividad y su capacidad para improvisar en el género del jazz. Rossy ha colaborado con una amplia gama de artistas de renombre en la escena del jazz internacional. Es hijo del también reconocido trompetista Jorge Rossy, lo que le proporcionó un entorno musical desde una edad temprana. En 2021, Rossy grabó el álbum "Elena Mágica" con el mismo quinteto y se prepara para lanzar "Creative Connections" con un sexteto, esta vez con la incorporación de Ben Solomon al saxo tenor.

Rizoma Records

Rizoma Records es una asociación campogibraltareña que lleva diez años dándole un gran impulso al jazz en la comarca y también en Andalucía. Está comprometida con la buena música y esta año ha cumplido una década llena de buenos momentos y disfrutando de grandes conciertos. Rizoma Records está detrás de la organización del Festival de Jazz de San Roque, y además llevan a cabo otros muchos encuentros, conciertos y actividades relacionados con la buena música en el Campo de Gibraltar. Es una asociación sin ánimo de lucro y sin descanso, abierta a la llegada de nuevos socios y socias que quieran sumarse a este grupo de personas apasionadas del jazz.