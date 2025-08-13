Ocio
Qué hacer hoy martes en el Campo de Gibraltar: 13 de agosto

Así han quedado las urbanizaciones de Atlanterra y Zahara de los Atunes tras el incendio de Tarifa

Las imágenes muestran la cercanía de las zonas calcinadas a las viviendas de Atlanterra y Zahara

El incendio de Tarifa, en directo

Vista general de Atlanterra y Zahara tras el incendio. / Erasmo Fenoy

El incendio forestal declarado el lunes en el paraje de la Sierra de la Plata de Tarifa, que se extendió ladera abajo hacia Atlanterra y Zahara de los Atunes, deja un panorama desolador mientras que el dispositivo del Plan Infoca aún trabaja para controlar el siniestro.

La zona del fuego considerada como estabilizada, la más cercana a las viviendas, permite observar que las llamas se quedaron a pocos metros de las casas, en algunos casos en las mismas vallas perimetrales.

A falta de una medición definitiva, el incendio ha calcinado 300 hectáreas.

También te puede interesar

Lo último

stats