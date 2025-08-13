Así han quedado las urbanizaciones de Atlanterra y Zahara de los Atunes tras el incendio de Tarifa
Las imágenes muestran la cercanía de las zonas calcinadas a las viviendas de Atlanterra y Zahara
El incendio de Tarifa, en directo
El incendio forestal declarado el lunes en el paraje de la Sierra de la Plata de Tarifa, que se extendió ladera abajo hacia Atlanterra y Zahara de los Atunes, deja un panorama desolador mientras que el dispositivo del Plan Infoca aún trabaja para controlar el siniestro.
La zona del fuego considerada como estabilizada, la más cercana a las viviendas, permite observar que las llamas se quedaron a pocos metros de las casas, en algunos casos en las mismas vallas perimetrales.
A falta de una medición definitiva, el incendio ha calcinado 300 hectáreas.