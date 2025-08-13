El incendio forestal declarado el lunes en el paraje de la Sierra de la Plata de Tarifa, que se extendió ladera abajo hacia Atlanterra y Zahara de los Atunes, deja un panorama desolador mientras que el dispositivo del Plan Infoca aún trabaja para controlar el siniestro.

La zona del fuego considerada como estabilizada, la más cercana a las viviendas, permite observar que las llamas se quedaron a pocos metros de las casas, en algunos casos en las mismas vallas perimetrales.

A falta de una medición definitiva, el incendio ha calcinado 300 hectáreas.