David Galván reaparece en la Feria de Málaga con un buen toreo pero sin suerte con la espada

El torero isleño afincado en el Campo de Gibraltar David Galván ha protagonizado en la Feria de Málaga un buen regreso a los ruedos tras la grave cornada sufrida el pasado 6 de agosto en Coracora, en Perú, aunque la espada le haya privado de los trofeos.

Galván, que compartió cartel con Borja Jiménez y Víctor Hernández frente a toros de Juan Manuel Criado, realizó a su primero faena marcada por su capacidad y el temple. Ante un animal, noble y con las fuerzas justas, Galván protagonizó un inicio muy torero y poco a poco fue realizando una labor de mucha pulcritud, toreando muy asentado y templado. Estuvo enorme en el toreo al natural, acompañando la embestida del toro, vertical y reunido. Una media estocada le privó del posible trofeo. Aviso y ovación.

En su segundo, el de San Fernando tuvo que emplearse y desplegar todas su virtudes ante un burel falto de raza y sin transmisión de salida. Galván elaboró una actuación marcada por la inteligencia y el buen toreo. Firme, asentado y con mucho relajo, fue dejando tandas que calaron en los tendidos. La estocada volvió a privarle de pasear un más que merecido trofeo. Ovación.

La cornada en Perú tuvo lugar durante el segundo toro de la tarde, en el primer festejo de la feria taurina de Coracora, que se celebra cada agosto en honor a la Virgen de las Nieves. Galván fue empitonado dramáticamente por el segundo astado del hierro de Sierra Brava, que lo hirió con el pitón izquierdo en el quinto capotazo de salida. El torero, afincado desde hace años en el Campo de Gibraltar, fue atendido de inmediato por sus compañeros Manuel Jesús El Cid y Joaquín Galdós y trasladado en ambulancia al hospital de Coracora. Luego tuvo que ser trasladado a la capital, Lima, para continuar la recuperación. Llegó el domingo a España procedente de Lima y, tras someterse a una revisión, decidió comparecer ante la afición de Málaga este viernes, 15 de agosto, pese al corto periodo de tiempo transcurrido y manteniendo aún los puntos de sutura de la herida.

Tras Málaga, el gaditano tiene otras citas importantes en agosto como El Burgo de Osma, Dax, Daimiel o Ejea de los Caballeros.