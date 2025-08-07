David Galván, operado en Perú tras una grave cogida en la plaza de toros de Coracora

El diestro gaditano afincado en la comarca David Galván ha resultado herido en la tarde del miércoles tras sufrir una cogida durante la corrida de toros que se celebraba en la localidad de Coracora (Perú). Galván compartía cartel en el festejo con Manuel Jesús 'El Cid' y Joaquín Galdós y este jueves tenía previsto participar en un segundo festejo nuevamente con Galdós y el diestro francés Adrien Salenc en el marco de las fiestas en honor a la Virgen de los Reyes.

La cogida, en el segundo toro de la tarde, obligó a los equipos de asistencia a trasladar al diestro al Hospital de Coracora, donde fue intervenido quirúrgicamente por el equipo médico.

El parte médico oficial señala: "Herida por asta de toro en escroto izquierdo con compromiso hasta el dartos. Se realizó lavado profuso bajo anestesia, hemostasia, resección de tejido necrótico, rafia por planos y colocación de dren laminar por contraabertura. Además, se identificó una laceración de 2 cm en el tercio distal del pene, la cual fue suturada. El paciente tolera la cirugía y sale de la sala con signos vitales dentro de parámetros normales."

La intervención fue realizada por los doctores Samuel Tineo y Eduardo Chamana, con la participación de los anestesiólogos Marco Viggiano y Ángel Prado Retamozo, miembros del Capítulo Peruano de Cirugía Taurina.

"Desde el equipo de David Galván agradecemos profundamente la rápida atención del equipo médico y el apoyo recibido por parte de la afición y la organización de la feria. El torero se encuentra estable y permanecerá en observación médica durante las próximas horas. Seguiremos informando sobre su evolución", han reseñado los representantes del diestro.

El torero guarda una especial relación con Perú, país en el que obtuvo sus primeros seguidores y oportunidades en los ruedos, según explicaba en una reciente entrevista a Europa Sur. Fue gracias a Tito Fernández, empresario de Acho, el gran coso de Lima. “Él me llevó cuando no tenía nada”, apuntaba como quien repasa una deuda que aún no ha terminado de saldar.

En la entrevista, Galván subrayaba que en Perú hay dos circuitos: el informal, lleno de plazas portátiles y entusiasmo; y el serio, con contratos firmes y palabra cumplida. “Vamos con condiciones, sí”, añade. “Pero también por gratitud”, concluía.