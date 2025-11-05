David Galván se recupera en Algeciras de la cornada sufrida en Perú tras una trepidante temporada taurina

El diestro gaditano David Galván, afincado desde hace años en Algeciras, ya se encuentra en la ciudad recuperándose de la cornada sufrida el pasado 26 de octubre en la plaza de toros de Acho, en Lima (Perú), una de las más emblemáticas del planeta taurino.

Fuentes de su entorno confirman que el torero evoluciona favorablemente: “En cuanto pudo se volvió para España y ya está con las revisiones aquí”, señalan, transmitiendo tranquilidad tras el percance.

El accidente se produjo cuando Galván entraba a matar a su segundo toro durante su actuación en la Feria del Señor de los Milagros, cita de enorme tradición en el país andino. El animal, de la ganadería de Montalvo, lo alcanzó a la altura del muslo derecho en el momento de ejecutar la suerte suprema, dejándolo a merced del toro pese a haber colocado una estocada entera.

Según el parte médico oficial emitido por los servicios facultativos de la plaza, el torero fue atendido de una cornada de dos centímetros de extensión y cinco de profundidad, con trayectoria que lesiona los músculos de la pata de ganso. El equipo médico, dirigido por el doctor César Baltazar, procedió a la ampliación de la herida, lavado, sutura muscular y colocación de un drenaje Penrose.

Tras la intervención, Galván fue trasladado a un centro hospitalario para guardar reposo y, en cuanto su estado lo permitió, viajó de regreso a Algeciras, donde prosigue las revisiones y el seguimiento médico.

Símbolo del toreo gaditano

El percance ha puesto un abrupto punto y seguido a una temporada de auténtico esplendor para el diestro gaditano. David Galván se ha consolidado en 2025 como uno de los grandes nombres del toreo andaluz, siendo además el matador que más trofeos ha cortado en las 19 corridas celebradas en la provincia de Cádiz.

En tres paseíllos —todos ellos en plazas del Campo de Gibraltar— ha cosechado 11 orejas y 2 rabos, cifras que lo sitúan a la cabeza del escalafón provincial. Pese a no ser el torero con más actuaciones, sus triunfos han sido de peso, superando incluso a figuras como Morante de la Puebla (con cinco festejos) o Alejandro Talavante (con cuatro).

Su campaña comenzó con una rotunda tarde en la reinauguración del coso de La Montera, en Los Barrios, donde cortó cuatro orejas y un rabo a una notable corrida de Manuel Blázquez.

Meses después, en junio, Galván volvió a deslumbrar en la Feria Real de Algeciras, logrando tres orejas ante toros de Fuente Ymbro, faena que lo consagró como triunfador de la feria y le valió la Medalla de la Palma, máxima distinción institucional de la ciudad.

El broche de oro a su racha llegó en La Línea de la Concepción, frente a una corrida de Victorino Martín, donde cortó cuatro orejas y un rabo en una actuación de gran calado. Especialmente memorable resultó su faena al bravo Bohonero, cuarto de la tarde, al que desorejó tras una obra de enorme profundidad al natural.

Con esta secuencia de éxitos, David Galván firma en 2025 una de las temporadas más sólidas de su carrera, afianzándose como referente indiscutible del toreo gaditano. Ahora, mientras se recupera en Algeciras del percance peruano, el diestro afronta esta pausa como un paréntesis necesario antes de volver a vestirse de luces.