Cornada seca en el muslo para David Galván en la plaza de Acho, en Perú

El doctor César A. Baltazar y su equipo operan al torero David Galván en la enfemería de la plaza de toros de Acho.

El torero gaditano David Galván, afincado desde hace años en Algeciras, ha vuelto a resultar herido este domingo, 26 de octubre, durante su actuación en la plaza de toros de Acho, en Lima (Perú), una de las más emblemáticas del mundo taurino. Galván sufrió una cornada en el muslo derecho al entrar a matar a su segundo toro, de la ganadería de Montalvo, dentro de la Feria del Señor de los Milagros.

Según el parte médico oficial emitido por los servicios médicos de la plaza, el gaditano ingresó en la enfermería con “una cornada de 2 centímetros de extensión y 5 de profundidad, con una trayectoria que lesiona los músculos de la pata de ganso”. El equipo médico, encabezado por el doctor César Baltazar, junto a los cirujanos Jorge Chavarri, Alexander Brioso y Ángel Prado, procedió a “la ampliación de la herida, lavado con suero fisiológico en varios tiempos, sutura de músculos, colocación de dren Penrose con exteriorización por contrabertura y cierre por planos hasta piel”.

El parte concluye con un pronóstico reservado.

Cogida de David Galván, quien recibió una cornada seca en el muslo derecho al entrar a matar en la plaza de Lima. / Perú Toros

Según ha escrito Miguel Angel Pardo Navarro, periodista de Perú Toros, Galván fue herido al ejecutar con determinación la suerte suprema, logrando una estocada entera pero quedando a merced del toro de la ganadería de Montalvo, que lo alcanzó a la altura del muslo derecho. El torero fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado a la enfermería, donde fue intervenido sin necesidad de evacuación hospitalaria.

La corrida, de máximo interés para la afición limeña, reunía en el cartel a Fernando Adrián, Joaquín Galdós y David Galván. Era además la primera tarde de la temporada americana para el gaditano, que llegaba a Perú tras un brillante cierre de campaña en España, donde cortó dos orejas a un toro de Victorino Martín en la Feria de San Lucas de Jaén.

Un año marcado por los percances

La cornada de Lima se suma a una larga lista de percances sufridos por el diestro en los últimos meses. El pasado 11 de octubre, en la plaza de Las Ventas de Madrid, Galván fue violentamente cogido por un toro de Victorino Martín, sufriendo un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento y contusiones costales, según el parte firmado por el doctor García Padrós. Fue trasladado entonces al Hospital Gregorio Marañón.

Unos meses antes, el 7 de agosto, resultó herido en Coracora (Perú) por una cornada en el escroto y el pene, de la que tuvo que ser operado en el hospital local tras un festejo en el que alternaba con El Cid y Joaquín Galdós. Y el 28 de junio, durante la Feria de San Juan de Soria, otro toro lo prendió al comenzar la faena, provocándole un traumatismo abdominal y cervical que obligó a su evacuación al Hospital Santa Bárbara.

Pese a esta sucesión de cornadas y golpes, Galván ha mantenido una temporada de enorme entrega y regularidad, consolidándose como uno de los toreros más serios y valientes del escalafón. Su compromiso con el público, incluso en tardes adversas, ha sido una constante que ahora vuelve a poner de manifiesto en América, donde se ganó el respeto del público limeño con su valor y pureza.