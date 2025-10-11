David Galván sufre un traumatismo craneoencefálico tras la aparatosa cogida de un toro de Victorino Martín en Las Ventas
El diestro afincado en Algeciras toreaba a 'Verdadero', el primero de la tarde del festejo correspondiente a la Feria de Otoño
Galván es trasladado al Hospital Gregorio Marañón aunque no presentaba heridas por asta
David Galván se pone a prueba con los Victorinos en el campo antes de sus dos citas clave en octubre
El diestro gaditano David Galván, afincado en Algeciras, ha sufrido este sábado una aparatosa cogida en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid) durante la primera faena del festejo correspondiente a la Feria de Otoño. Como consecuencia, Galván presenta un traumatismo craneoencefálico con pérdida del conocimiento por el que ha sido trasladado hasta el Hospital Gregorio Marañón de la capital con pronóstico reservado.
Galván se encontraba en uno de los pases ante Verdadero, del hierro de Victorino Martín, cuando el astado ha arremetido con violencia. Tras ser volteado, el torero ha caído sobre el albero con todo su peso sobre el cuello. Inmediatamente, la cuadrilla ha trasladado al diestro a la enfermería para recibir las primeras atenciones médicas.
El torero ha sufrido un "traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento y un puntazo corrido en cara posterior de hemitórax izquierdo con contusión en parilla costal izquierda", según el parte médico emitido por los doctores García Padrós y García Leirado. No presentaba, por tanto, herida por asta. Galván compartía cartel en el festejo con los diestros Román y Ginés Marín. Román ha sido el encargado de pasaportar al astado.
El diestro afincado en la comarca había entrado en el cartel de Las Ventas gracias a su buena actuación, el pasado julio, en la Feria de La Línea con reses de esta misma ganadería en una tarde en la que cortó cuatro orejas y un rabo rubricando una de las actuaciones más rotundas del año frente al toro Bohonero, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. También sobresalió en Albacete, donde volvió a dejar constancia de su entendimiento con los toros del encaste Albaserrada.
Además de este compromiso, Galván tenía previsto torear el próximo 18 de octubre en la Feria de San Lucas de Jaén.
También te puede interesar
Lo último