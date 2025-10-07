David Galván se pone a prueba con los Victorinos en el campo antes de sus dos citas clave en octubre

El diestro gaditano David Galván, afincado en Algeciras, se encuentra en plena cuenta atrás para afrontar dos de los compromisos más exigentes del final de la temporada de 2025: la Feria de Otoño de Madrid, el próximo sábado 11 de octubre, y la Feria de San Lucas de Jaén, el día 18.

Este lunes, Galván afinó su preparación en la emblemática finca de Las Tiesas de Santa María, propiedad de Victorino Martín, donde participó en un intenso tentadero. El torero lidió dos vacas nobles y bravas, con las que destacó toreando al natural.

La sesión con los Victorinos refuerza la conexión de Galván con esta legendaria ganadería, tras los grandes triunfos cosechados este verano. En La Línea de la Concepción, cortó cuatro orejas y un rabo a toros de este mismo hierro, rubricando una de las actuaciones más rotundas del año frente al toro Bohonero, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. También sobresalió en Albacete, donde volvió a dejar constancia de su entendimiento con los toros del encaste Albaserrada.

David Galván y 'Bohonero' de Victorino Martín, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre en la feria de La Línea. / Erasmo Fenoy

La jornada en Las Tiesas fue, más que un simple entrenamiento, un ensayo para los próximos compromisos del gaditano. En Las Ventas, Galván compartirá cartel con Román y Ginés Marín; una semana más tarde, en Jaén, lo hará junto a Curro Díaz y El Cid. Octubre marcará, así, el cierre decisivo de su temporada europea.