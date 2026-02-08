San Martín del Tesorillo se levanta tras la borrasca Marta y pide maquinaria para acelerar la limpieza

San Martín del Tesorillo empieza este domingo a recuperarse del duro azote de la borrasca Marta, aunque lo hace todavía con prudencia, vigilancia constante y un llamamiento a la colaboración. Tras una noche marcada por la crecida de los ríos Guadiaro y Hozgarganta y el desalojo preventivo de un centenar de vecinos, el Ayuntamiento ha puesto el foco en una necesidad clave para avanzar en la vuelta a la normalidad: camiones, maquinaria pesada y medios para retirar escombros y enseres, especialmente en las fincas y caminos rurales.

Desde primera hora de la mañana, el Consistorio ha informado de que la mano de obra voluntaria, así como la ayuda en alimentos y productos básicos, está actualmente cubierta, agradeciendo de forma expresa la solidaridad recibida. Sin embargo, subraya que el mayor cuello de botella ahora es el acceso a determinadas zonas afectadas, donde la acumulación de lodo, restos y muebles dañados impide avanzar en las tareas de limpieza.

Además, el Ayuntamiento ha destacado la importancia de contar con generadores eléctricos, deshumidificadores y equipos similares, muy necesarios para los vecinos de las áreas rurales más castigadas por las inundaciones.

El mayor cuello de botella ahora es el acceso a determinadas zonas afectadas, donde la acumulación de lodo, restos y muebles dañados impide avanzar en las tareas de limpieza. / Andrés Carrasco

Desalojos preventivos y carreteras cortadas por seguridad

Durante la madrugada, tras una reunión con el Puesto de Mando Avanzado de Málaga, el Ayuntamiento confirmó que los ríos presentaban niveles muy similares a los del pasado miércoles, lo que obligó a activar desalojos preventivos ante un escenario de riesgo comparable. En total, un centenar de personas han sido desalojadas, de las cuales 21 permanecen alojadas en el albergue provisional habilitado en Secadero.

El consistorio ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, destacando que el proceso se desarrolló con normalidad y sin incidentes, según confirmaron Guardia Civil y la UME, y desmintiendo de nuevo los rumores difundidos en redes sociales: no se ha roto ninguna presa. Las infraestructuras hidráulicas se encuentran cerca de su nivel máximo, pero bajo control, y las medidas adoptadas responden exclusivamente a criterios de prevención.

Durante la noche, tres patrullas de la Guardia Civil han vigilado las zonas desalojadas, mientras se mantenía operativo el equipo médico en la Casa de la Cultura, junto a la presencia de la UME y un vehículo de bomberos. El Ayuntamiento ha anunciado que este domingo vuelve a abrir sus puertas para coordinar el voluntariado y que se celebrará una nueva reunión técnica para evaluar la evolución de los ríos.

Apoyo psicológico para los afectados

Más allá de los daños materiales, el municipio también ha puesto el acento en el impacto emocional del temporal. La asociación Betania ha ofrecido atención psicológica y social gratuita a las personas afectadas por las inundaciones en toda la provincia, priorizando las zonas más dañadas como Tesorillo. El Ayuntamiento ha agradecido públicamente su “compromiso, cercanía y ayuda en estos momentos tan difíciles” y recuerda que se puede contactar a través del correo emergencia@somosbetania.com o del teléfono 626 826 866.

Un hombre observa los daños causados a causa de las fuertes lluvias en San Martín del Tesorillo. / Andrés Carrasco

Jimena de la Frontera sigue en alerta

En el vecino municipio de Jimena de la Frontera, también duramente castigado por Marta, el Ayuntamiento informó a última hora del sábado de que la borrasca comenzaba a abandonar el término municipal, aunque el Plan de Emergencia Municipal continúa activo en Nivel 1. Varias carreteras y caminos permanecen cortados, y se pide extremar la precaución ante la acumulación de lodo y el riesgo en zonas arboladas.

Jimena de la Frontera sigue en alerta tras el paso de la borrasca Marta. / Ayuntamiento de Jimena

Un respiro, pero sin bajar la guardia

El tren de borrascas que ha golpeado Andalucía en las últimas semanas empieza a dar una tregua, aunque los últimos coletazos de Marta mantienen en alerta a buena parte de la provincia de Cádiz, especialmente en áreas inundables del interior del Campo de Gibraltar. Las previsiones apuntan a un domingo con intervalos de nubes y claros, pero con probabilidad de lluvia del 30 al 40% durante la tarde y la noche, lo que obliga a mantener la vigilancia.