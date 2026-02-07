La Junta mantiene un seguimiento constante de los ríos tras los aportes de la borrasca Marta

El paso de la borrasca Marta por el Campo de Gibraltar este sábado ha vuelto a elevar sensiblemente y con velocidad el nivel de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, cuya situación se mantiene bajo "vigilancia extrema" por parte de los dispositivos de la Junta de Andalucía ante posibles desbordamientos.

A las 21:00, los tres puntos de medición de estos dos ríos monitorizados por la red Hidrosur, que recopila datos automáticos de estaciones en tiempo real, presentaban tendencia a la baja en los cauces. Hasta las 15:00, aproximadamente, los niveles se encontraban dentro de parámetros por debajo del nivel amarillo (riesgo bajo).

La descarga de precipitaciones durante la tarde junto con la pleamar ha elevado el nivel en el río Hozgarganta hasta alcanzar los 3,8 metros de altura, si bien a las 21:00 ya se encontraba en 3,43 metros y con tendencia a la baja. El Guadiaro, medido en San Pablo de Buceite, estuvo a punto de alcanzar el nivel rojo (riesgo extremo) con un nivel de 5 metros a las 20:00, aunque una hora después ya tendía a la baja. Este mismo cauce, aguas arriba a la altura del trasvase al Majaceite permanecía a las 21:00 con un nivel de 2,47 metros.

Situación en los embalses

Desde la Secretaría General de Aguas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en coordinación con los sistemas de explotación de las distintas demarcaciones hidrográficas que gestiona la Junta de Andalucía, se está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo del estado de las presas, nivel de los ríos y estado de los cauces, a fin de evitar que las intensas lluvias que se están produciendo provoquen los menores daños posibles.

En la provincia de Cádiz todos los embalses han aumentado el nivel, de manera que la presa de Charco Redondo (Los Barrios) no tiene resguardo y está aliviando por desagüe de fondo 17 metros cúbicos por segundo al río Palmones. El agua se encuentra prácticamente al nivel de aliviadero, por lo que volverá a verter cuando se empiecen a recibir las aportaciones que va a producir la borrasca Marta.

En Guadarranque (Castellar), la presa desembalsa a razón de 70 metros cúbicos por segundo (2 desagües de fondo abiertos) y, a las 21:00, permanecía aún sin emitir agua por el aliviadero. Podría aliviar por las aportaciones que se produzcan debido a la borrasca Marta.

Por último, la presa de Almodóvar (Tarifa) tiene un resguardo del 15,54% y mantiene cerrado el desagüe de fondo.