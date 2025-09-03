Muere a los 106 años María Zalea, la abuela de Tesorillo

San Martín del Tesorillo llora este miércoles por la muerte de María Valadez Ramos, más conocida como María Zalea, nacida en Casares en 1919 y residente en la localidad campogibraltareña desde 1941. Considerada como la abuela de los tesorilleros, María Zalea ha fallecido a los 106 años, que cumplió el pasado enero, según ha anunciado su sobrino Daniel Cerdán en las redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

María Valadez debía su sobrenombre al apodo del que fuera su esposo, Francisco Sánchez, quien a su vez lo traía desde sus abuelos. “En el pueblo nadie me conoce por mi nombre. Pero pregunta por María Zalea, que todo el mundo te podrá decir dónde vivo”, apuntaba en una entrevista con Europa Sur en 2020, cuando alcanzó los 101 años. Simpática, coqueta y vital (era capaz de saltar con más de un siglo de vida), María Zalea contaba con el cariño de todos sus vecinos y era, además, la persona más longeva de todo el Campo de Gibraltar.

Tesorillo pierde con la marcha de Zalea un referente por edad, sabiduría y respeto. Unas cualidades que su sobrino ha resaltado en el post de despedida: "Se ha ido una persona ejemplar, un alma luminosa que, durante 106 años, nos enseñó con su ejemplo, con su carácter firme pero lleno de ternura, con su risa contagiosa y con esa claridad mental que hasta el último día nos dejó asombrados. No es fácil llegar tan lejos en la vida, pero tú lo hiciste con dignidad, con fuerza y con una sabiduría que siempre compartirás con nosotros, aunque ya no estarás físicamente".

"Se hace difícil despedirse, pero nos consuela saber que viviste plenamente, con la cabeza y el corazón en su lugar, rodeada de amor hasta el final. Hoy no te decimos adiós, sino hasta siempre, porque una persona como tú no se olvida jamás", ha añadido Cerdán, tras apuntar al cariño profesado por todo el pueblo de Tesorillo.

El Ayuntamiento de la localidad también ha trasladado su pesar por la muerte de la veterana vecina.

María Zalea confesaba al superar el siglo que, posiblemente, uno de sus secretos para la longevidad se encontraba en la frugalidad de su alimentación. "Sin pringue", decía. "Desayuno un café migado. Almuerzo de todo pero muy poquito y no veo la grasa. No me gusta. Tampoco bebo leche. ¿Que cuál es el secreto para vivir tanto? No lo sé. Hoy la gente come mucho. La gente debe cuidarse”, decía a este periódico.

“¿Que cuál es el secreto para vivir tanto? No lo sé. Hoy la gente come mucho. La gente debe cuidarse”

Una vida asentada en Tesorillo

María Zalea, nacida en Casares el 14 de enero de 1919, llegó a Tesorillo en 1941 para trabajar en El Acebuchal. Una finca en la que se cultivaba arroz y algodón, entre otros productos. También para servir en las casas de la burguesía de la zona, vinculada a las prósperas empresas agrícolas de los Larios. “Me enamoré de un muchacho alto y rubio con el que tuve un hijo, tres nietos y tres bisnietos que me hacen muy feliz”, apuntaba. Aunque Zalea no rehuye que en su vida también ha habido episodios difíciles: “Me quedé sin madre a los nueve meses. Me crió mi abuela. Y he tenido dos madrastras. Mi padre se casó tres veces”, detallaba. Enviudó hace catorce años. “He pasado mucho en la vida”, resumía.

El Tesorillo de los años 40 poco tiene que ver con el pueblo de hoy. “Tesorillo es hoy una capital”, aseguraba orgullosa en pleno siglo XXI. “Ni de lejos es el mismo pueblo. No había más que unas pocas casitas de los Larios. No había luz y el agua había que buscarla a la fuente y al río”, recordaba.

El encaje de bolillos fue una de sus principales aficiones, aunque aprendió a hacerlo siendo octogenaria. También confeccionaba bolsos, cinturones y peluches, alguno de los cuales adornan el sofá de su casa.