María Zalea, la abuela de San Martín del Tesorillo, cumple 106 años

San Martín de Tesorillo/María Valadez Ramos, más conocida como María Zalea, nacida en Casares en 1919 pero residente en San Martín del Tesorillo desde 1941, ha cumplido este martes, 14 de enero, 106 años. María Zalea se ha convertido en la mujer más anciana del Campo de Gibraltar y una de las más longevas de Andalucía, como explica en su blog Paco Quirós, Pacurro.

"Hace 84 años, María llegó a Tesorillo desde Casares, cruzando a pie campos y caminos, buscando un futuro mejor. Como una Cenicienta del siglo XX, supo transformar el sufrimiento en coraje, encontrando en nuestra tierra un hogar y en el trabajo la dignidad. María, con tus 106 años, eres testigo de más de un siglo de cambios y de luchas. Tu historia, que hemos contado, compartido en el Blog de Paqurro, nos recuerda la importancia de la humildad , la perseverancia y la grandeza de espíritu", explica Pacurro.

El alcalde de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández, ha visitado a María Zalea y le ha hecho entrega de un arreglo floral, como regalo en nombre de la corporación local y de todos los tesorilleros. Además, ha aprovechado la ocasión para mantener una entrañable y amena conversación con ella.

María Zalea, nacida en Casares el 14 de enero de 1919, llegó a Tesorillo en 1941 para trabajar en El Acebuchal. Una finca en la que se cultivaba arroz y algodón, entre otros productos. También para servir en las casas de la burguesía de la zona, vinculada a las prósperas empresas agrícolas de los Larios. “Me enamoré de un muchacho alto y rubio con el que tuve un hijo, tres nietos y tres bisnietos que me hacen muy feliz”, apunta. Aunque Zalea no rehúye que en su vida también ha habido episodios difíciles: “Me quedé sin madre a los nueve meses. Me crio mi abuela. Y he tenido dos madrastras. Mi padre se casó tres veces”, relataba a este periódico.