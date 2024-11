David Broncano suprime 'La Revuelta' acusando de sabotaje a 'El Hormiguero'

La Revuelta literalemte ha suspendido la función de este jueves y la grabación emitida a diez minutos se redujo a las explicaciones con evidente enfado de David Broncano de no poder contar con el invitado previsto, que aguardaba incluso en camerino sin poder aparecer en el teatro. El campeón de Moto GP, el madrileño Jorge Martín, no pudo aparecer por un convenio previo que tenía acordado El Hormiguero con la comercializadora del mundial, Dorna, por el Martín debía aparecer en primicia, el miércoles próximo en el programa de Atresmedia, compañía que ha comercializado en abierto varias pruebas del calendario motociclista. El Hormiguero sigue una política de entrevistas exclusivas en línea con lo que sucede en otros programas, espacios de radio y publicaciones.

Broncano ha estallado de forma contenida, sin hacer alardes pero haciendo visible su protesta e indignación, por no poder contar con el invitado que ya tenían allí, "aquí abajo", aduciendo además que es una mala práctica que sufre con El Hormiguero desde años atrás, con La resistencia. Presiones de la productora de Pablo Motos, Siete y Acción, para que los invitados seleccionados por ellos, habitualmente con estrenos sobre la mesa, deben tener la primicia de pasar por este programa. Con la competencia directa en abierto entre el formato de La 1 y el de Antena 3 los desvelos para acordar, mediante compromiso o convenio prefijado como ha sido el caso de este jueves, están muy presentes. Un representnte de Jorge Martín no conocía el convenio con el programa de Atresmedia y acordó la visita con La Revuelta que debió ser suspendida al conocerse la presencia del campeón mundial. "Como la semana próxima va a ir con ellos no quieren que venga antes, han movido sus hilos y Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista", justificó Broncano sobre una entrega que se iba a quedar por ello en blanco. "Nos han desmontado el programa", condenó.

Así fue el vídeo del programa.

La Revuelta ha suspendido la emisión, limitándose el programa a la protesta de Broncano y a la réplica con ironía y puyas de esta cancelación con acusación a Pablo Motos, conviritendo en guerra abierta lo que hasta ahora era pugnas entre terceros. El director de La Revuelta entiende que en Antena 3 pueden estar picados con sus chistes pero preferirían que respondieran con chistes y no con jugarretas subterráneas, "cosas por debajo", lamentaba con queja y desencanto Broncano. En esta ocasión no iba a ocultar su disgusto e iban a escenificar su protesta, jaleada por el público, emplazado a la grabación para otro día.

El equipo del formato de La 1 no quería mostrar cintura de contar con algún amigo de urgencia o buscar una alternativa airosa para ocupar el hueco previsto con Jorge Martín, inclusive con videollamadas, el recurso más sencillo en estos tiempos. En el teatro de La Revuelta se optó por escenificar el berrinche. Los minutos finales de la recortada emisión incluso se dedicaron para acentuar el carácter firme de la protesta en unas imágenes de naturaleza de El hombre y la tierra, con música bucólica, incluida una berrea. En RTVE Play el truncado programa lleva el nombre de La berrea del ciervo. Era el gesto añadido de sarcasmo a una queja en antena con mucho enfado por parte del equipo de Broncano.

La Revuelta, que se estrenó en septiembre en una punga cerrada con el veterano programa de Motos, viene bajando en audiencia en las últimas semanas e incluso se vio superado por El Hormiguero en las dos últimas entregas. Hay cierto nerviosismo por esta circunstancia a lo que se ha agregado la baja del invitado previsto, circunstancia que no habría sido la primera vez a tenor de las palabras de Broncano, que necesitaba una campaña así.

Desde El Hormiguero se respondía en las redes avanzada la noche, y al conocerse la supensión, que existía el acuerdo fijado con Dorna, calificando lo sucedido como "un malentendido sin mayor importancia" y que "uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto" (Pedro Acosta era el que en principio estaba acordado por el representante). Las reacciones en las redes se sucedieron con indignación por parte de los seguidores del espacio de TVE

Este episodio viene a avivar el conflicto entre los dos programas y a despertar a los seguidores más leales de Broncano para que hagan ruido en las redes. En el programa La 1 se podía haber hecho más, con la eperiencia y dotes de improvisación, condenando incluso que Jorge Martín no pudiera estar con ello, pero con este paso la bronca alcanza un escalón superior.