El rover Perseverance ya está en Marte

El largo y solitario viaje en el espacio que el Perseverance inició siete meses atrás ha terminado. La nave ha atravesado la delgada atmósfera marciana y ha tocado tierra en el cráter Jezero a las 21:55 de este jueves, hora española. Es el quinto vehículo de exploración que la NASA coloca en la superficie del Planeta Rojo.

La primera señal del aterrizaje se recibió en la estación de Robledo de Chavela, cerca de Madrid, que forma parte de la Red de Espacio Profundo (DSN) de la NASA.

El vehículo de seis ruedas ha descendido en el planeta rojo tras superar lo que los científicos de la Administración Nacional estadounidense de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) llaman "siete minutos de terror", tiempo en el que el Perseverance hizo su entrada, descenso y amartizaje.

Diecisiete minutos antes del aterrizaje, la parte de la nave espacial en la que voló Perseverance desde la Tierra, con el helicóptero Ingenuity unido a su vientre, se separó de la cápsula de entrada. Los siete minutos de terror empezaron a las 21:48, cuando la nave entró en la atmósfera marciana a unos 19.500 kilómetros por hora. Un minuto más tarde, la fricción de la atmósfera calentaba la parte inferior de la nave espacial a temperaturas de hasta 1.300 grados Celsius.

Tras cubrir un trayecto de más de 468 millones de kilómetros desde que el 30 de julio del año pasado despegara del Centro Espacial Kennedy de Florida (Estados Unidos) y al cabo de 11 minutos y 22 segundos, el tiempo que tardó en llegar a la Tierra la señal del Perseverance, la torre de control en el Laboratorio de Propulsión de la NASA (JPL) en California supo que el descenso había sido exitoso.

Desde su cuenta de Twitter el rover envió poco después su primera foto de Marte, con el texto "Hola, mundo. Mi primer vistazo a mi hogar":

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X