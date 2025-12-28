Resumen del año: Lo que nos trajo el espacio en 2025 y lo que llegará en 2026

El año 2025 en el espacio ha estado marcado por la llegada del objeto interestelar 3I/Atlas al Sistema Solar, el lanzamiento de los satélites SpainSat NG I y II de Hisdesat o el incremento del presupuesto de la Agencia Espacial Europea (ESA).

2025 comenzó con el lanzamiento en enero del satélite SpainSat NG I, que proporciona comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas españolas, desde Cabo Cañaveral (Florida) por la empresa de Elon Musk, Space X.

Seis meses después, el Ministerio de Defensa anunciaba que el satélite SpainSat NG I concluía su total entrada en servicio y relevaba al antiguo Xtar-EUR, que contaba con más de 20 años en órbita.

Posteriormente fue el turno del lanzamiento del SpainSat NG II el 24 de octubre, con el que España completaba el proyecto espacial "más ambicioso de su historia", también desde Cabo Cañaveral.

Lanzamiento del satélite español SpainSat NG II / Hisdesat

Con el lanzamiento del SpainSat NG II se completa la constelación del Programa Spainsat NG, considerado "el proyecto espacial más ambicioso de la historia de España, tanto por su complejidad tecnológica como por el nivel de participación de la industria nacional".

Los SpainSat NG I y II son los satélites más avanzados de comunicaciones seguras de Europa y se sitúan entre los más innovadores del mundo.

Está previsto que en la primavera de 2026 presten servicio conjuntamente a las Fuerzas Armadas españolas, organizaciones internacionales como la Comisión Europea en el programa GOVSATCOM, o la OTAN, y a otros Gobiernos de países aliados.

Los satélites gemelos darán servicio a dos terceras partes de la Tierra, desde Estados Unidos hasta Singapur, situando a España a la vanguardia mundial del desarrollo e innovación en el ámbito espacial.

Adhesión a la misión piloto ISOS

A principios de año España, a través de la Agencia Espacial Española (AEE), firmó con la Comisión Europea su adhesión a la misión piloto ISOS (In-Space Operations and Services, por sus siglas en inglés), una iniciativa estratégica de la Unión Europea para capacitar a la industria europea en operaciones y servicios que creen un entorno espacial sostenible.

Este proyecto busca desarrollar y demostrar componente esenciales para servicios en órbita, promoviendo la sostenibilidad en el entorno espacial, mientras se potencia la resiliencia y competitividad de la infraestructura espacial europea.

La misión, cuyo presupuesto estimado es de 500 millones de euros y cuyo despliegue completo está previsto para 2030, responde a la creciente necesidad de crear un entorno espacial seguro, resiliente y sostenible, potenciando servicios de eliminación de basura espacial, mantenimiento, ensamblaje y logística de la infraestructura espacial, fortaleciendo la autonomía estratégica de la UE.

La visita de 3I/Atlas

El año también ha estado marcado por la visita al Sistema Solar del cometa interestelar 3I/Atlas, que se acercó más que nunca a la Tierra el pasado 19 de diciembre, cuando se situó a una distancia de unos 270 millones de kilómetros, es decir, aproximadamente 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

El director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, rechazó las "especulaciones" que han surgido en torno al cometa interestelar 3I/Atlas que viaja por el interior del Sistema Solar.

"Lo hemos observado muy bien y puedo asegurar que no son alienígenas, no es lo que algunas especulaciones creen que es. Es un cometa que se mueve a muy alta velocidad y está pasando por nuestro sistema solar. Lo hemos medido, lo estamos observando y sabemos muy bien lo que pasa", zanjó Aschbacher en una entrevista.

El objeto interestelar 3I/Atlas / EFE

3I/Atlas tiene un núcleo estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, viaja a una velocidad superior a 68 km/s (unos 245.000 km/h) durante su paso por el interior del Sistema Solar y su órbita es hiperbólica (no pertenece al Sistema Solar).

Estos cometas son extraordinariamente extraños. Todos los planetas, lunas, asteroides, cometas y formas de vida de nuestro Sistema Solar comparten un origen común. Pero los objetos interestelares son auténticos forasteros, portadores de pistas sobre la formación de mundos mucho más allá del nuestro.

3I/Atlas (C/2025 N1) es el tercer objeto confirmado proveniente desde más allá del Sistema Solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su estudio permite observar material que se formó en otro sistema estelar.

La mayor contribución a la ESA

El mes de noviembre terminaba con un acuerdo histórico para la Agencia Espacial Europea: los Estados miembros acordaron las mayores contribuciones a la ESA por un total de 22.100 millones de euros durante el Consejo Ministerial celebrado en Bremen (Alemania).

Los ministros y altos representantes de los 23 Estados miembros, miembros asociados y Estados cooperantes confirmaron su apoyo a programas clave de Ciencia, Exploración y Tecnología, junto con un incremento significativo del presupuesto para aplicaciones espaciales: Observación de la Tierra, Navegación y Telecomunicaciones.

España se sitúo como el cuarto país mayor contribuyente a los programas de la ESA junto a Alemania, Francia e Italia, al haber adquirido nuevos compromisos por valorar de 1.854 millones de euros para el periodo 2026-2030. De esta forma, España se convierte por primera vez en la historia en el cuarto país mayor contribuyente de la ESA por delante de países como Reino Unido, Bélgica o Suiza.

Los 1.854 millones de euros en nuevos compromisos adquiridos por España suponen un 8,46% del total de la inversión que los 23 países de la ESA realizarán durante el periodo 2026-2030 y supone un incremento presupuestario de más del 50% con respecto al Consejo Ministerial celebrado en 2022, aumentando la contribución promedio anual de 300 a 455 millones de euros.

La ESA ha lanzado en 2025 un total de 46 misiones y/o satélites. La última misión finalizada con éxito fue el lanzamiento de dos satélites Galileo (SAT 33 y SAT 34) a bordo de un cohete Ariane 6 desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa. Fue el primer lanzamiento de Galileo a bordo de un Ariane 6 y el quinto del lanzador de carga pesada europeo.

Hitos que marcarán 2026

El año 2026 también estará marcado por distintos hitos relacionados con el espacio, ya que será el año en el que se iniciará el trío de eclipses que vivirá España hasta 2028, el del primer vuelo del cohete español Miura 5 de PLD Space o del lanzamiento de la misión Artemis II en la que la NASA enviará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, escenario de futuras misiones.

Así se verán los tres eclipses de Sol en España en los próximos tres años / IGN

España será testigo próximamente de una serie de eclipses solares que, en varios casos, serán visibles desde amplias zonas del territorio nacional. Habrá dos eclipses totales en 2026 y 2027, y un eclipse anular en 2028, configurando un calendario astronómico excepcional para los próximos años.

De todos ellos, el eclipse total del 12 de agosto de 2026 será sin duda el más espectacular, no solo por su rareza -el primero visible desde España en más de un siglo-, sino por la amplitud de zonas desde las que podrá observarse en toda la Península.

PLD Space presentó en noviembre la primera unidad integrada del Miura 5, el modelo de calificación 1 (QM1), que marca un "avance decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital".

Esta permitirá "completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y la segunda etapa, en condiciones reales, con el objetivo de reducir al máximo el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión en 2026".