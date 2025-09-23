La NASA intentará adelantar el lanzamiento rumbo a la Luna de Artemis II a febrero de 2026

La NASA anunció este martes que está haciendo todo lo posible para adelantar el lanzamiento de la misión Artemis II, que dará una vuelta alrededor de la Luna, a febrero de 2026, dos meses antes de lo previsto, aunque señaló que la seguridad de los astronautas es la prioridad, por lo que esa fecha podría sufrir modificaciones.

La agencia espacial estadounidense se había comprometido a lanzar Artemis II "no después de abril de 2026" pero su administradora adjunta interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, Lakiesha Hawkins, dijo ahora en una rueda de prensa que trabajan "para acelerar lo más posible la preparación, posiblemente a principios de febrero".

Hawkins fijó el 5 de febrero de 2026 como la primera ventana de lanzamiento para la misión, que será el primer vuelo tripulado del programa Artemis.

Cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave, que dará una vuelta alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.

La misión tiene por objetivo probar y validar los sistemas de la nave de cara a Artemis III, que supondrá el regreso del ser humano a la Luna tras más de cinco décadas, y que está prevista para no antes de 2027.

"Todo lo que aprendamos de Artemis II nos servirá de base para Artemis III", agregó Hawkins.

La sonda Orion en la que viajarán los cuatro astronautas de Artemis II dará un giro completo a la TIerra antes de dirigirse hacia la Luna, que rodeará a casi 10.000 kilómetros de distancia, tras lo que regresará al planeta azul.

La nave despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, y a su vuelta caerá en el Pacífico oriental, cerca de la costa de la ciudad estadounidense de San Diego. La duración prevista es de diez días.

La NASA inauguró el programa Artemis con el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I en 2022 que puso a prueba el rendimiento del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion en un vuelo de larga duración.