La sonda china Tianwen-1 observa desde Marte el objeto interestelar 3I/Atlas

La sonda Tianwen-1, de la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA), ha logrado un hito sin precedentes en la exploración planetaria al captar por primera vez imágenes de un objeto interestelar desde la órbita de Marte.

Se trata de 3I/Atlas (C/2025 N1), el tercer visitante confirmado procedente de fuera del Sistema Solar, descubierto el pasado 1 de julio por el sistema de alerta temprana ATLAS en Chile.

Según informó la CNSA, la cámara de alta resolución de la Tianwen-1 consiguió registrar el paso del cometa cuando se encontraba a unos 30 millones de kilómetros de la nave, lo que convierte a este artefacto en uno de los más cercanos que han logrado observarlo hasta la fecha.

Las imágenes muestran con claridad la estructura típica de un cometa, con un núcleo rodeado por una amplia coma de varios miles de kilómetros de diámetro.

Durante su tránsito por el interior del Sistema Solar

El diseñador jefe del sistema de aplicaciones terrestres de la misión, Liu Jianjun, explicó al canal estatal CCTV que las imágenes fueron captadas entre el 1 y el 4 de octubre, a partir de las cuales los investigadores elaboraron una animación de 30 segundos que reproduce con precisión la trayectoria de 3I/Atlas durante su tránsito por el interior del Sistema Solar.

El material obtenido ha sido procesado mediante un sistema de recepción y visualización en Tierra, y se utilizará ahora para estudios más detallados sobre la composición y el comportamiento del objeto.

La observación no estuvo exenta de dificultades.

Según la agencia espacial china, el cometa es entre 10.000 y 100.000 veces menos luminoso que la superficie marciana, lo que exigió al máximo las capacidades ópticas de la cámara de la Tianwen-1.

Además, el objeto se desplaza a una velocidad superior a 68 kilómetros por segundo (unos 245.000 km/h) con respecto a la nave, y su órbita hiperbólica confirma que no pertenece al Sistema Solar, sino que proviene del espacio interestelar, al que regresará tras su rápido paso.

La posición relativa del cometa, alineado con el Sol y la Tierra durante su acercamiento, dificultó su observación desde los telescopios terrestres, lo que convirtió a la sonda marciana en una plataforma privilegiada para su estudio.

La CNSA destacó que esta operación, “extremadamente compleja”, supone un ensayo técnico valioso para la próxima misión Tianwen-2, centrada en la exploración de asteroides cercanos a la Tierra y el retorno de muestras.

Qué es 3I/Atlas

3I/Atlas, cuyo núcleo se estima entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, podría tener entre 3.000 y 11.000 millones de años, lo que lo haría más antiguo que el propio Sistema Solar.

Los astrónomos creen que se formó en torno a estrellas del disco grueso de la Vía Láctea, y su estudio permitirá analizar material que se originó en otro sistema estelar, ofreciendo una ventana única al pasado del universo temprano.

La misión Tianwen-1, lanzada en 2020 y en órbita marciana desde febrero de 2021, continúa operando con estabilidad más de cuatro años y medio después de su llegada.

Su rendimiento y longevidad consolidan a China como uno de los actores principales en la exploración del espacio profundo, ampliando las fronteras de la observación científica más allá de la Tierra y sus inmediaciones.

El logro, además de su relevancia técnica, tiene un fuerte valor simbólico y científico: demuestra que las sondas en órbita marciana pueden servir no solo para estudiar el planeta rojo, sino también como observatorios interplanetarios capaces de seguir objetos que escapan a los telescopios terrestres.

En palabras de la CNSA, este tipo de observaciones "abre nuevas posibilidades para comprender los orígenes del Sistema Solar y la materia interestelar".