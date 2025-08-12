El relato del chef José Andrés del incendio forestal de la Sierra de la Plata desde Atlanterra

El chef asturiano José Andrés, vinculado al Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz, ha sido uno de los afectados por el incendio declarado a primera hora de la tarde del lunes en la Sierra de la Plata.

A través de su cuenta en Instagram, el cocinero y también máximo responsable de la ONG World Central Kitchen (que ayuda en todo tipo de catástrofes y conflictos repartiendo comida). A última hora de la tarde del lunes, el chef, desde el terreno, explicaba la situación del fuego, en ese momento discurría paralelo a la playa de los Alemanes.

Antes, sobre las 18:30 y cerca del Hotel Atlántico, el cocinero también explicaba en sus redes sociales la dramática situación que presentaban las llamas en ese momento, cercanas a la urbanización de Atlanterra.