El relato del chef José Andrés del incendio forestal de la Sierra de la Plata desde Atlanterra
El cocinero publica dos vídeos en sus redes sociales desde la urbanización de Zahara de los Atunes justo antes del desalojo
El incendio de Tarifa, en directo
El chef asturiano José Andrés, vinculado al Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz, ha sido uno de los afectados por el incendio declarado a primera hora de la tarde del lunes en la Sierra de la Plata.
A través de su cuenta en Instagram, el cocinero y también máximo responsable de la ONG World Central Kitchen (que ayuda en todo tipo de catástrofes y conflictos repartiendo comida). A última hora de la tarde del lunes, el chef, desde el terreno, explicaba la situación del fuego, en ese momento discurría paralelo a la playa de los Alemanes.
Antes, sobre las 18:30 y cerca del Hotel Atlántico, el cocinero también explicaba en sus redes sociales la dramática situación que presentaban las llamas en ese momento, cercanas a la urbanización de Atlanterra.
