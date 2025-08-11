Tarifa arde de nuevo: Atlanterra se salva en el último minuto

Tarifa volvió a mirar de frente a las llamas este lunes 11 de agosto. Menos de tres días después de extinguirse un incendio que arrasó 183 hectáreas entre dos parques naturales, un nuevo fuego en el paraje de la Cueva del Moro, en la Sierra de la Plata, puso en jaque a la localidad campogibraltareña y obligó a evacuar a más de 2.000 personas en un operativo de emergencia a contrarreloj.

El fuego se declaró en torno a las 14:00 y, en cuestión de minutos, avanzó impulsado por rachas de viento de levante que llegaron a los 50 kilómetros por hora, duplicando las previsiones. "En una hora, el incendio corrió a una velocidad impensable", reconoció el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. El objetivo prioritario fue claro desde el principio: impedir que las llamas alcanzaran las zonas habitadas de Atlanterra y la playa de Los Alemanes, hacia donde se dirigía el fuego.

Más de 200 llamadas al 112

El teléfono de emergencias 112 recibió la primera llamada alertando del incendio a las 13:45, y desde entonces ha atendido unas 200 llamadas de particulares informando sobre la evolución de las llamas.

Las autoridades activaron la situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales. La evacuación, que Sanz calificó de "difícil" por la estrechez de la carretera, incluyó la primera línea norte de Atlanterra, el Hotel Meliá, el Hotel Cortijo y diversas urbanizaciones próximas. Se cortó el acceso desde la rotonda del restaurante Mamma Mía y se habilitaron salidas controladas hacia Zahara de los Atunes y Barbate. Quienes no fueron desalojados recibieron la orden de confinarse y cerrar puertas y ventanas para protegerse del humo.

Evacuación de Atlanterra. / VANESSA PÉREZ

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, pidió a los vecinos que extremaran la precaución y ofreció las primeras claves del incendio a primera hora de la tarde: "el incendio parece que va hacia la montaña, que las viviendas no corren demasiado peligro, aunque hay algunas más cercanas", pero sin duda el viento hizo cambiar la estrategia durante la tarde.

El Ayuntamiento de Tarifa, informó además de que la zona de Bolonia permanecería sin fluido eléctrico para facilitar las labores de los medios aéreos, y que el suministro se restablecería cuando se recibiese el visto bueno de los efectivos contraincendios.

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se puso en contacto tanto con su homólogo tarifeño como con el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil, para ofrecer todos los recursos disponibles y colaborar en las labores de emergencia. Landaluce hizo un llamamiento a la prudencia y recomendó a los algecireños evitar desplazamientos hacia Tarifa mientras persista la situación de riesgo.

Un gran despliegue

En la lucha contra el fuego participaron 14 medios aéreos —tres helicópteros semipesados, dos pesados y uno ligero; dos aviones anfibios ligeros, uno pesado, cuatro aviones de carga en tierra y uno de coordinación—, 4 bricas, 8 grupos de bomberos forestales, 5 autobombas, técnicos de operaciones, agentes de Medio Ambiente, brigadas de investigación y unidades móviles de meteorología y transmisiones.

La arboleda junto a Atlanterra, ardiendo.

En tierra, la defensa de las viviendas corrió a cargo de Infoca y del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, que desplegó 18 efectivos y 10 vehículos de seis parques (Tarifa, Algeciras, Chiclana, Benalup, Los Barrios y Cádiz). “Se ha hecho una línea de seguridad junto a las casas, ese era el objetivo prioritario”, explicó Sanz. Al cierre de la jornada, permanecían en el lugar 11 bomberos con 5 vehículos —cuatro autobombas rurales pesadas y una nodriza— realizando labores de refresco en la zona más próxima a las urbanizaciones.

Gracias a esta intervención, no se ha visto afectada ninguna vivienda en su interior, aunque sí se han registrado daños en jardines y medianeras de algunas parcelas. No ha habido daños personales, salvo un guardia civil que resultó herido mientras regulaba el tráfico y que fue trasladado al hospital de Puerto Real.

Salvado al límite

Sanz describió los instantes más críticos en su balance al final de la tarde: "Hemos logrado salvar toda la parte de las viviendas y urbanizaciones en el último segundo, justo cuando las llamas estaban en la entrada". El viento —gran aliado del fuego— fue un adversario más durante la tarde. El flanco izquierdo, el más cercano a las zonas habitadas, quedó asegurado al final del día, pero el flanco derecho, con avance sobre la masa forestal, sigue activo y sin estabilizar.

Durante las horas más duras, el CEIP Cervantes en Zahara, acogió a casi 800 personas evacuadas. Cruz Roja, Protección Civil y el Ayuntamiento de Tarifa organizaron la atención. También el chef José Andrés y su equipo se ofreció a colaborar ante la catástrofe.

Imágenes de las llamas en Atlanterra.

El consejero de la Presidencia, agradeció el comportamiento ejemplar de vecinos y turistas. "No ha habido nerviosismo ni histeria, todo el mundo ha seguido las indicaciones", subrayó Sanz, que también reconoció la labor "de monumento" de todos los operativos.

Una larga noche por delante

Aunque la amenaza inmediata sobre las viviendas parece contenida, las autoridades advierten que la noche será "dura y compleja". Los retenes trabajarán sobre el terreno con autobombas y maquinaria pesada para contener el flanco derecho, sin apoyo aéreo debido a la falta de luz.

El dispositivo de Infoca para esta noche está compuesto por unos 150 profesionales, entre bomberos forestales, Brica, técnicos de operaciones, técnicos de extinción, encargados y personal de logística y de la Unidad de Sistemas. Además, de cinco vehículos autobombas, una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y una Unidad Médica de Incendios Forestales.

El origen del incendio sigue investigándose. Lo único cierto es que Tarifa, de nuevo, ha vivido una jornada límite en la que la coordinación, la rapidez y la entrega de cientos de profesionales y voluntarios evitaron que el fuego se cebase con Atlanterra.